Макрон допутовао у Кину

СРНА
03.12.2025
12:58
Предсједник Француске Емануел Макрон допутовао је у тродневну посјету Кини, јавио је АП.
У извјештају се наводи да ће се Макрон током посјете усредсредити на трговинске и дипломатске разговоре, у намјери да убиједи Пекинг да изврши притисак на Москву у контексту постизања мировног споразума са Украјином.
Из Јелисејске палате саопштено је да Макрон планира да разговара о економским и трговинским питањима са циљем постизања равнотеже која осигурава "одржив развој од којег ће сви имати користи".
