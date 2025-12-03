Logo
Макрон допутовао у Кину

СРНА

03.12.2025

12:58

Макрон допутовао у Кину
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Предсједник Француске Емануел Макрон допутовао је у тродневну посјету Кини, јавио је АП.

У извјештају се наводи да ће се Макрон током посјете усредсредити на трговинске и дипломатске разговоре, у намјери да убиједи Пекинг да изврши притисак на Москву у контексту постизања мировног споразума са Украјином.

Емануел Макрон и Владимир Зеленски

Свијет

Након састанка са Зеленским: Макрон најавио пооштравање санкција Русији

Из Јелисејске палате саопштено је да Макрон планира да разговара о економским и трговинским питањима са циљем постизања равнотеже која осигурава "одржив развој од којег ће сви имати користи".

Кина

Емануел Макрон

posjeta

Коментари (0)
