Зеленски се састао са Макроном

01.12.2025
12:11
Украјински предсједник Володимир Зеленски састао се данас са француским предсједником Емануелом Макроном у Јелисејској палати.
Билатерални разговор је у току, преноси француска телевизија BFM.
Из Предсједништва је раније најављено да ће Макрон и Зеленски разговарати о постизању праведног и трајног мира у Украјини у наставку недавних разговора из Женеве о америчком мировном плану у тешкој координацији са европским партнерима.
Јелисејска палата је саопштила да ће разговарати и о безбједносним гаранцијама за Украјину у оквиру "коалиције вољних".
Након састанка Макрона и Зеленског, планирана је конференција за новинаре.
Такође је планирано да Зеленски посјети производне погоне француске компаније Дасо, преноси Укринформ.
