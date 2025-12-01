Logo

Зеленски се састао са Макроном

01.12.2025

12:11

Зеленски се састао са Макроном
Фото: Танјуг/АП

Украјински предсједник Володимир Зеленски састао се данас са француским предсједником Емануелом Макроном у Јелисејској палати.

Билатерални разговор је у току, преноси француска телевизија BFM.

Из Предсједништва је раније најављено да ће Макрон и Зеленски разговарати о постизању праведног и трајног мира у Украјини у наставку недавних разговора из Женеве о америчком мировном плану у тешкој координацији са европским партнерима.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Сваки дан је изгубљен дан за Зеленског

Јелисејска палата је саопштила да ће разговарати и о безбједносним гаранцијама за Украјину у оквиру "коалиције вољних".

Након састанка Макрона и Зеленског, планирана је конференција за новинаре.

Такође је планирано да Зеленски посјети производне погоне француске компаније Дасо, преноси Укринформ.

