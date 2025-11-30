Зеленски: Много тога може да се промијени

Извор:
30.11.2025
Украјински предсједник Владимир Зеленски саопштио је да је разговарао са лидерима Европске комисије и НАТО савеза о тренутним напорима за постизање мировног рјешења за Украјину, истакавши да су ово важни дани и да много тога може да се промијени.
"Разговарао сам са /генералним секретаром Алијансе/ Марком Рутеом и наставићемо наш разговор у наредним данима", објавио је Зеленски на "Иксу".
Зеленски је рекао да је са предсједником Европске комисије Урсулом фон дер Лајен разговарао о тренутној дипломатској ситуацији.
"Одржавамо пуну координацију са Европском комисијом и захвалан сам на подршци", написао је он.
Поред јединства у вези са кључним питањима, Зеленски је истакао разумијевање Фон дер Лајенове за јачање отпорности Украјине у суочавању са сталним руским нападима на инфраструктуру и енергетски систем.
