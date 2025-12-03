Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

03.12.2025
13:26
Коментари:0
Док једни тврде да је јаје важан састојак јер везује смјесу и даје пуноћу укуса, други сматрају да му ту никако није мјесто.
Рецепти за "најбољу" сарму се преносе с кољена на кољено, домаћице често имају своје трикове и тајне састојке који јелу дају тај посебан шмек, међутим један увијек изазове расправу - јаје.
Треба ли у фил додати јаје или не? Док једни тврде да је јаје важан састојак јер везује смјесу и даје пуноћу укуса, други сматрају да му ту никако није мјесто. И та расправа око јајета у сарми траје већ годинама, на цијелом Балкану.
Када је ријеч о сарми и спорном јајету, радиосарајево.ба пише како се додавало у смјесу и прије 70 година. На питање чему то јаје служи, одговарају да баш тај састојак гарантује сочну и компактну смесу која се неће распасти након дугог кувања.
У том контексту дају и тај стари рецепт из југословенског кувара који поново постаје хит – многи тврде да управо по њему сарма увијек испадне савршена и да ћете му се, кад га пробате, увијек враћати. Па, ево га…
Састојци:
600 гр мљевеног меса
20 већих листова киселог купуса
100 гр црвеног лука
2 чена бијелог лука
мало љуте паприке
першун
1 јаје
200 гр пиринча
со по укусу
300 гр ситно сецканог киселог купуса
100 гр сувог меса
За запршку:
100 гр масноће
200 гр брашна
со
прстохват шећера
1 – 2 љуте папричице
око 200 гр парадајз соса
Припрема:
Листове купуса одвојите и уклоните им коријен на листу.
Смјесу припремите тако што у мљевено месо додате ситно насјецкани црвени и бијели лук, першун, паприку, со, јаје и скувану, исцијеђену рижу.
Све добро сједините и распоредите по листовима купуса, па уролајте сарме.
На дно широког лонца ставите мало насјецканог киселог купуса, затим поређајте сарме и међу њих убаците суво месо.
Прекријте остатком купуса, прелијте водом или бујоном, поклопите и пустите да лагано крчка.
Кад сарме буду на пола куване, додајте запршку и наставите с лаганим кувањем неколико сати, док све потпуно не омекша и укуси се сједине.
За запршку препржите брашно, додајте црвену паприку, парадајз сос (по потреби разређен), љуту папричицу и мало чорбе из лонца.
Посолите и лагано засладите како бисте избалансирали киселину парадајза. Овим сосом прелијте сарме и наставите да кувате.
Овај стари рецепт наглашава да сарма мора крчкати полако, на благој ватри, сатима. Управо то доноси ону мекоћу и мирис који буди носталгију, преноси Нова.рс.
