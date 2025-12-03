Logo
Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

03.12.2025

13:26

Коментари:

0
Док једни тврде да је јаје важан састојак јер везује смјесу и даје пуноћу укуса, други сматрају да му ту никако није мјесто.

Рецепти за "најбољу" сарму се преносе с кољена на кољено, домаћице често имају своје трикове и тајне састојке који јелу дају тај посебан шмек, међутим један увијек изазове расправу - јаје.

Треба ли у фил додати јаје или не? Док једни тврде да је јаје важан састојак јер везује смјесу и даје пуноћу укуса, други сматрају да му ту никако није мјесто. И та расправа око јајета у сарми траје већ годинама, на цијелом Балкану.

Када је ријеч о сарми и спорном јајету, радиосарајево.ба пише како се додавало у смјесу и прије 70 година. На питање чему то јаје служи, одговарају да баш тај састојак гарантује сочну и компактну смесу која се неће распасти након дугог кувања.

илу-сарма-10092025

Савјети

Рецепт за сармице од зеља које се топе у устима

У том контексту дају и тај стари рецепт из југословенског кувара који поново постаје хит – многи тврде да управо по њему сарма увијек испадне савршена и да ћете му се, кад га пробате, увијек враћати. Па, ево га…

Састојци:

600 гр мљевеног меса

20 већих листова киселог купуса

100 гр црвеног лука

2 чена бијелог лука

мало љуте паприке

першун

1 јаје

200 гр пиринча

со по укусу

300 гр ситно сецканог киселог купуса

100 гр сувог меса

За запршку:

100 гр масноће

200 гр брашна

со

прстохват шећера

1 – 2 љуте папричице

око 200 гр парадајз соса

илу-сарма-10092025

Савјети

Рецепт за посну сарму на Аранђеловдан: Толико је укусна да ће гости бити одушевљени

Припрема:

Листове купуса одвојите и уклоните им коријен на листу.

Смјесу припремите тако што у мљевено месо додате ситно насјецкани црвени и бијели лук, першун, паприку, со, јаје и скувану, исцијеђену рижу.

Све добро сједините и распоредите по листовима купуса, па уролајте сарме.

На дно широког лонца ставите мало насјецканог киселог купуса, затим поређајте сарме и међу њих убаците суво месо.

Прекријте остатком купуса, прелијте водом или бујоном, поклопите и пустите да лагано крчка.

Кад сарме буду на пола куване, додајте запршку и наставите с лаганим кувањем неколико сати, док све потпуно не омекша и укуси се сједине.

За запршку препржите брашно, додајте црвену паприку, парадајз сос (по потреби разређен), љуту папричицу и мало чорбе из лонца.

Посолите и лагано засладите како бисте избалансирали киселину парадајза. Овим сосом прелијте сарме и наставите да кувате.

Овај стари рецепт наглашава да сарма мора крчкати полако, на благој ватри, сатима. Управо то доноси ону мекоћу и мирис који буди носталгију, преноси Нова.рс.

