Захарова: Лондон покушава да натјера друге да украду руска средства

Велика Британија покушава да натјера друге земље да украду замрзнута руска средства, истакла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је на "Телеграму" коментарисала изјаву премијера Белгије Барта де Вевера да се суверна средства једне државе "никада нису крала" и да су замрзнута само током сукоба, те да се могу прослиједити тој држави само у случају пораза у рату, што у случају Русије није вјероватно.
"Потпуно тачно. Осим једне ствари - то никада није урађено у Белгији, али јесте у Британији, која жели да сви почну то да раде, како би се преузела заједничка одговорност", написала је Захарова.
Белгијски министар спољних послова Максим Превот изјавио је новинарима пред данашњи састанак шефова дипломатија чланица НАТО-а у Бриселу да се Белгија категорично противи употреби замрзнутих руских средстава у ЕУ ради обезбјеђивања кредита Украјини, јер сматра такав потез екстремно ризичним.
Медији су, у међувремену, јавили да је Европска комисија званично изнијела приједлог да се руска средства искористе за финансирање Украјине.
