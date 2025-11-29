Logo
Захарова поручила Каји Калас: Добро се сјећамо ко нас је нападао, Русија памти своју историју

29.11.2025

12:25

Захарова поручила Каји Калас: Добро се сјећамо ко нас је нападао, Русија памти своју историју
Фото: Танјуг/АП

Нови испад шефице европске дипломатије Каје Калас у вези са Москвом је чудовишан, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, коментаришући тврдњу Каласове да је Русија у посљедњих 100 година наводно напала 19 земаља, преноси ТАСС.

"Повремено смо принуђени да ово коментаришемо, јер оставити без реакције ове јучерашње чудовишне испаде Каје Калас о томе да је наводно Русија у посљедњих сто година напала 19 држава, а неке и по 3–4 пута, једноставно није могуће такве изјаве оставити без коментара, јер су шокирале наше грађане", истакла је Захарова.

Она је напоменула да Русија добро зна своју историју, преноси РТ Балкан.

"Памтимо колико пута и ко је нападао нас. Памтимо Велики отаџбински рат, памтимо Други свјетски рат. Памтимо које су трупе из којих земаља Хитлерове клике биле гдје распоређене", наставила је она.

