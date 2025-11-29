Logo
Large banner

Број погинулих на Тајланду достигао 279

Извор:

Агенције

29.11.2025

12:14

Коментари:

0
Број погинулих на Тајланду достигао 279
Фото: Танјуг/АП

Клизишта и бујице у Индонезији однијели су 279 живота, саопштиле су власти.

Дијелови провинције Сјеверна Суматра одсјечени су усљед оштећења на путевима и прекида комуникационих линија.

Надлежне службе користе авионе за испоруку помоћи, а акцију спасавања отежава недостатак тешке опреме, пренио је АП.

Поплаве, Тајланд

Свијет

Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе

Више од 3.500 полицајаца учествује у потрази за 174 особе које се још воде као нестале.

Више од 28.400 људи премјестило се у привремена државна склоништа широм провинције.

Монсунске кише су током протекле седмице изазвале изливање ријека. Поплаве су захватиле планинска села, однијеле људе и потопиле хиљаде кућа и зграда.

Подијели:

Тагови:

Tajland

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Свијет

Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

1 д

0
Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао на 145

Свијет

Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао на 145

1 д

0
Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Свијет

Поплаве и клизишта однијели 56 живота

1 д

0
Проходни путни правци према Језеру

Градови и општине

Проходни путни правци према Језеру

2 д

0

Више из рубрике

Орбан о украјинском сукобу: Отрежњујућа реалност садржана у америчком плану, ово су кључне тачке

Свијет

Орбан о украјинском сукобу: Отрежњујућа реалност садржана у америчком плану, ово су кључне тачке

17 ч

0
Цртао крст на албанској застави: Албанац са Космета осуђен због "позивања на националну мржњу"

Свијет

Цртао крст на албанској застави: Албанац са Космета осуђен због "позивања на националну мржњу"

18 ч

0
Отклоњен квар са софтвером: Обнављање летова потврђено из ових авио-компанија

Свијет

Отклоњен квар са софтвером: Обнављање летова потврђено из ових авио-компанија

18 ч

0
Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе

Свијет

Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner