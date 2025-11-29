Број погинулих на Тајланду достигао 279

Извор:
Клизишта и бујице у Индонезији однијели су 279 живота, саопштиле су власти.
Дијелови провинције Сјеверна Суматра одсјечени су усљед оштећења на путевима и прекида комуникационих линија.
Надлежне службе користе авионе за испоруку помоћи, а акцију спасавања отежава недостатак тешке опреме, пренио је АП.
Више од 28.400 људи премјестило се у привремена државна склоништа широм провинције.
Монсунске кише су током протекле седмице изазвале изливање ријека. Поплаве су захватиле планинска села, однијеле људе и потопиле хиљаде кућа и зграда.
