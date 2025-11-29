Орбан о украјинском сукобу: Отрежњујућа реалност садржана у америчком плану, ово су кључне тачке

Извор:
Спутник Србија
29.11.2025
11:41
Вријеме у украјинском конфликту је на страни Русије, изјавио је за њемачке медије премијер Мађарске Виктор Орбан, указавши при том на потребу што бржег почетка руско-европских преговора на високом нивоу.
Према његовим ријечима, вријеме је да се одбаце илузије и да се погледа истини у очи.
Он је такође истакао да је отрежњујућа реалност изложена у америчком мировном плану од 28 тачака.
- Ево његових кључних момената: прво, вријеме иде на руку Русији, а не Украјини, што значи да што се више одуговлачило (наступање) мира, то ће Украјина изгубити више људи и територија - објаснио је Орбан.
Ово би се, по мишљењу политичара, могло избјећи "само ако би НАТО послао копнене снаге на фронт, што би директно довело до сљедећег великог европског рата".
- Друго, Русија ће бити реинтегрисана у свјетску економију у складу с америчким принципима: санкције ће бити постепено уклоњене, замрзнута имовина ће бити искоришћена за стварање америчко-руских инвестиционих фондова, а пословање ће бити настављено - истакао је мађарски премијер.
Треће, како је нагласио, мит да Европљани финансирају конфликт путем руског новца је разбијен.
- Морамо признати нашим грађанима да су сваки евро који смо потрошили до сада и сваки евро који будемо потрошили у будућности на подршку Украјини потпуно, 100 одсто, платили европски грађани - констатовао је Орбан.
Према томе, наглашава Орбан, све ове тачке указују на потребу да се одмах започну европско-руски преговори на високом нивоу.
Средњорочно гледано, према ријечима премијера Мађарске, руски ресурси треба да буду реинтегрисани у европску економију.
- Дугорочно гледано, војни потенцијал Европе треба да буде ојачан до те мере да она може да се одбрани од сваког противника у конвенционалном рату. Поред тога, како би повећање наоружања остало у разумним границама, потребно је склопити с Русијом споразум о контроли наоружања - закључио је Орбан.
