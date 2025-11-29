Logo
Large banner

ФСБ: Спријечен терористички напад

Извор:

СРНА

29.11.2025

09:46

Коментари:

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Фото: screenshot

Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је данас да је спречила експлозију коју су планирале да изазову украјинске обавештајне службе на гасоводу у Серпуховском округу Московске области.

У саопштењу се наводи да је у Серпуховском округу "током ноћи, приликом покушаја постављања импровизоване експлозивне направе" на дјелу ухваћен руски држављанин (56), који је ухапшен, преноси агенција РИА Новости.

ФСБ наводи да је руски држављанин овог мјесеца, поступајући по упутствима украјинског курира, купио возило и електричну бушилицу, након чега је користио добијене координате да би у скривеном складишту пронашао експлозивне направе домаће израде.

Вакцине

Свијет

Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида

- На захтјев украјинских обавјештајних служби, мушкарац је требало да избуши рупу у земљи изнад гасовода, а затим активира и постави импровизовану направу. Након завршетка задатка, требало је да отпутује у иностранство и врати се у Украјину преко трећих земаља - саопштила је ФСБ.

Подијели:

Тагови:

FSB

Москва

Терористички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФСБ спријечио напад на воз

Свијет

ФСБ спријечио напад на воз

5 д

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Два диверзаната покушала да избаце возове из шина

4 д

0
ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Свијет

ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

2 седм

0
Ухапшен терориста на аеродрому, врбовао Русе да се боре за Кијев

Свијет

Ухапшен терориста на аеродрому, врбовао Русе да се боре за Кијев

1 мј

0

Више из рубрике

Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида

Свијет

Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида

2 ч

0
Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила

Свијет

Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила

3 ч

0
САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

Свијет

САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

3 ч

0
Орбан: Успјешан састанак са Путином

Свијет

Орбан: Успјешан састанак са Путином

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner