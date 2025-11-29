ФСБ: Спријечен терористички напад

Извор:
СРНА
29.11.2025
09:46
Коментари:0
Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је данас да је спречила експлозију коју су планирале да изазову украјинске обавештајне службе на гасоводу у Серпуховском округу Московске области.
У саопштењу се наводи да је у Серпуховском округу "током ноћи, приликом покушаја постављања импровизоване експлозивне направе" на дјелу ухваћен руски држављанин (56), који је ухапшен, преноси агенција РИА Новости.
ФСБ наводи да је руски држављанин овог мјесеца, поступајући по упутствима украјинског курира, купио возило и електричну бушилицу, након чега је користио добијене координате да би у скривеном складишту пронашао експлозивне направе домаће израде.
Свијет
Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида
- На захтјев украјинских обавјештајних служби, мушкарац је требало да избуши рупу у земљи изнад гасовода, а затим активира и постави импровизовану направу. Након завршетка задатка, требало је да отпутује у иностранство и врати се у Украјину преко трећих земаља - саопштила је ФСБ.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму