САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

Извор:

СРНА

29.11.2025

08:53

САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

Администрација предсједника САД Доналда Трампа обуставила је процес одлучивања о захтјевима за азил након оружаног напада на два војника Националне гарде у Вашингтону, рекао је директор Службе за држављанство и имиграцију (УСЦИС) Џозеф Едлоу.

Едлоу је рекао да ће пауза бити на снази док не буду могли да осигурају да сваки странац буде провјерен у највећој могућој мјери.

Објава је услиједила неколико часова након што је Трамп обећао да ће трајно обуставити миграције у САД из свих земаља трећег свијета, пренио је Би-Би-Си.

мадуро-венецуела-06112025

Свијет

Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

Трамп је раније саопштио да је припадница Националне гарде САД преминула од повреда задобијених након пуцњаве у сриједу, 26. новембра, за коју је окривљен држављанин Авганистана.

Службеници УСЦИС-а, огранка Министарства за националну безбједност, добили су инструкције да се уздрже од одобравања, одбијања или затварања захтјева за азил које је агенција примила, без обзира на држављанство подносиоца, јавио је Си-Би-Ес.

Према смјерницама, службеници могу да наставе рад на захтјевима за азил и преиспитују случајеве до тачке доношења одлуке, али се процес тада обуставља.

Национална гарда-27112025

Свијет

ФБИ истражује пуцњаву у Вашингтону као потенцијални чин тероризма

Припадница Националне гарде Западне Вирџиније Сара Бекстром, рањена у пуцњави недалеко од Бијеле куће, преминула је од задобијених повреда, саопштио је раније амерички предсједник. Други гардиста, који је такође рањен у нападу, налази се у критичном стању.

Двадесетогодишња Сара Бекстром ступила је у службу у јуну 2023. и била је дио 863. чете војне полиције.

SAD

vojska

azil

