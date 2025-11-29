Logo
Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

Извор:

Кликс

29.11.2025

08:27

Фото: Printscreen/Google Earth

Огромне количине европских резерви воде се смањују, открива нова анализа која користи двије деценије сателитских података, а залихе слатке воде се смањују широм јужне и средишње Европе, од Шпаније и Италије до Пољске и дијелова Велике Британије.

Научници са Универзитетског колеџа у Лондону (УЦЛ), у сарадњи са Watershed Investigations и Гардијаном, анализирали су податке са сателита из периода 2002-2024, који прате промјене у Земљином гравитационом пољу.

Будући да је вода тешка, промјене у подземним водама, ријекама, језерима, влажности тла и глечерима видљиве су у сигналу, што сателитима омогућава да ефикасно "процијене" колико је воде ускладиштено.

Налази откривају оштру неравнотежу: сјевер и сјеверозапад Европе - посебно Скандинавија, дијелови Велике Британије и Португала - постају влажнији, док се велики дијелови југа и југоистока, укључујући дијелове Велике Британије, Шпаније, Италије, Француске, Швицарске, Њемачке, Румуније и Украјине, исушују, што би могло имати далекосежне посљедице.

Због оваквог негативног тренда ће најпогођенија бити пољопривреда и екосистеми који зависе од воде, а посљедично ће бити угрожена и сигурност хране.

Агенција за заштиту околиша већ је упозорила Енглеску да се припреми за сушу која ће трајати и 2026. године, осим ако не буде значајних падавина током јесени и зиме.

Вода

несташица

