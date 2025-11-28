Земљотрес јачине 5,8 степени на граници Мексика и Гватемале

Извор:
СРНА
28.11.2025
22:03
Земљотрес магнитуде 5,8 степена по Рихтеровој скали погодио је погранични регион Мексика и Гватемале, саопштено је из Њемачког центра за истраживање геонаука.
На сајту "Волканодискавери" објављено је да је епицентар био 67 километра од мјеста Уеуетенанго /Хуехуетенанго/ у Гватемали.
On Friday afternoon a significant M5.8 earthquake struck near Quetzaltenango in Guatemala.#Earthquake #Guatemala #Terremoto #Mexico #Motozintla #GuatemalaCity #Tapachula — EarthquakeList.org (@earthquake_list) November 28, 2025
Read what we know now:https://t.co/l6tTRJR7Io
Епицентар је био на дубини од 148 километра.
