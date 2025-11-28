Logo
Земљотрес јачине 5,8 степени на граници Мексика и Гватемале

Извор:

СРНА

28.11.2025

22:03

Земљотрес јачине 5,8 степени на граници Мексика и Гватемале
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5,8 степена по Рихтеровој скали погодио је погранични регион Мексика и Гватемале, саопштено је из Њемачког центра за истраживање геонаука.

На сајту "Волканодискавери" објављено је да је епицентар био 67 километра од мјеста Уеуетенанго /Хуехуетенанго/ у Гватемали.

Епицентар је био на дубини од 148 километра.

Таг:

Земљотрес

