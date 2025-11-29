Logo
Садистичка група "764" натјерала дјевојчицу из Србије да убије сестру?

АТВ

29.11.2025

08:10

0
Садистичка група "764" натјерала дјевојчицу из Србије да убије сестру?
Фото: pexels/Masood Aslami

Убиство седмогодишње дјевојчице из Србије коју је прошле године избола њена 13-годишња сестра у Лајпцигу очигледно су иницирали педофили из садистичке групе „764“, пишу данас њемачки медији.

Наиме, одговарајући чет-протоколи наводно су пронађени на паметном телефону 13-годишњакиње, преноси „Дер Шпигл“, додајући да је ово откриће запањило и најискусније истражитеље.

Дуго времена овај случај је био енигма за њемачке инспекторе. Сада се, међутим, чини јасним мотив иза овог монструозног чина. Током анализе чет-активности 13-годишњакиње, криминалистички инспектори су наишли на трагове који указују да би члан садистиче групе „764“, познат под надимком „White Tiger“, могао да има везе с овим убиством.

„Знамо гдје твоја породица живи и познајемо све твоје чланове породице. Ако не урадиш оно што ти кажемо, убићемо вас све“, цитира „Шпигл“ пријетњу из чета којом је ученица наводно била приморана на убиство своје сестре, преносе Независне.

Тужилаштво у Лајпцигу није жељело да се изјасни о сазнањима Шпигла нити о току истраге, преносе њемачки медији.

„White Tiger“ и група „764“ према сазнањима ФБИ-ја наводно су широм свијета покушавали да лабилне тинејџере наведу на самоубиства или масовне нападе.

Подсјетимо, то је била једна од најтежих породичних трагедија која се у Саксонији икада десила: 25. октобра 2024. увече дјевојчица је позвала хитну службу полиције у Лајпцигу и рекла да се код куће догодило „нешто страшно“.

Неколико минута касније полицајци су у приземном стану у насељу Клајнцохер наишли на језив призор. На поду је лежала без свијести дјевојчица која је обилно крварила из вишеструких убодних рана. Упркос хитној реанимацији, љекари нису успјели да је врате у живот.

Старија сестра жртве је, у сузама, признала полицији да је она та која је задала убоде. Родитељи, поријеклом из Србије, у том тренутку нису били присутни у стану.

