Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

Извор:
Кликс
29.11.2025
08:30
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговарао је прошле седмице с Николасом Мадуром, предсједником Венецуеле, с којим је дискутовао о могућем састанку између њих двојице у САД-у, објавио је у петак Њујорк тајмс.
Лист је додао да тренутно не постоје конкретни планови за такав састанак, који би, ако би се десио, био први сусрет венецуеланског лидера и једног америчког предсједника.
Откривање телефонског позива долази у тренутку када Трамп наставља користити ратоборну реторику према Венецуели, док истовремено разматра могућност дипломатије.
Трампова администрација описала је Мадура као нелегитимног лидера, који води организацију за трговину дрогом познату као Картел де лос Солес, оптужбу коју Каракас негира.
Свијет
Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД
Од почетка септембра, америчка влада бомбардује наводне бродове за кријумчарење дроге који потичу из Венецуеле и других латиноамеричких земаља, праксу коју су демократи, академици и стручњаци за људска права описали као вансудска погубљења.
У четвртак је Трамп поновио своје раније пријетње да ће почети бомбардовати циљеве на копну.
"Копно је лакше, али то ће почети врло ускоро", рекао је Трамп новинарима.
Поред пријетњи и напада, Трампова администрација је и повећала награду за било какву информацију која би водила до Мадуровог хапшења с 25 на 50 милиона долара.
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Здравље
3 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
12
19
12
14
12
12
12
09
12
09
Тренутно на програму