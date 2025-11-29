Logo
Large banner

Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

Извор:

Кликс

29.11.2025

08:30

Коментари:

0
Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак
Фото: Tanjug / AP

Амерички предсједник Доналд Трамп разговарао је прошле седмице с Николасом Мадуром, предсједником Венецуеле, с којим је дискутовао о могућем састанку између њих двојице у САД-у, објавио је у петак Њујорк тајмс.

Лист је додао да тренутно не постоје конкретни планови за такав састанак, који би, ако би се десио, био први сусрет венецуеланског лидера и једног америчког предсједника.

Откривање телефонског позива долази у тренутку када Трамп наставља користити ратоборну реторику према Венецуели, док истовремено разматра могућност дипломатије.

Трампова администрација описала је Мадура као нелегитимног лидера, који води организацију за трговину дрогом познату као Картел де лос Солес, оптужбу коју Каракас негира.

мадуро-венецуела-06112025

Свијет

Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД

Од почетка септембра, америчка влада бомбардује наводне бродове за кријумчарење дроге који потичу из Венецуеле и других латиноамеричких земаља, праксу коју су демократи, академици и стручњаци за људска права описали као вансудска погубљења.

У четвртак је Трамп поновио своје раније пријетње да ће почети бомбардовати циљеве на копну.

"Копно је лакше, али то ће почети врло ускоро", рекао је Трамп новинарима.

Поред пријетњи и напада, Трампова администрација је и повећала награду за било какву информацију која би водила до Мадуровог хапшења с 25 на 50 милиона долара.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Nikolas Maduro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо једног од 12 апостола, јеванђелисту Матеја: Ово би данас ваљало испоштовати

Друштво

Славимо једног од 12 апостола, јеванђелисту Матеја: Ово би данас ваљало испоштовати

3 ч

0
Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

Свијет

Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

3 ч

0
Колико степени треба да има спаваћа соба зими? Ова температура је најбоља за здрав сан

Здравље

Колико степени треба да има спаваћа соба зими? Ова температура је најбоља за здрав сан

3 ч

0
Возите опрезно! Коловози мокри, пада слаб снијег и учестали су одрони

Друштво

Возите опрезно! Коловози мокри, пада слаб снијег и учестали су одрони

4 ч

0

Више из рубрике

Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

Свијет

Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

3 ч

0
Садистичка група "764" натјерала дјевојчицу из Србије да убије сестру?

Свијет

Садистичка група "764" натјерала дјевојчицу из Србије да убије сестру?

4 ч

0
Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера

Свијет

Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера

4 ч

0
Трамп поништио документе које је Бајден потписао аутопеном

Свијет

Трамп поништио документе које је Бајден потписао аутопеном

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

19

Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner