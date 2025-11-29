Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида

Извор:
СРНА
29.11.2025
09:45
Америчка Администрација за храну и лијекове (ФДА) навела је у интерном допису да је најмање 10 дјеце вјероватно умрло због вакцинације против вируса корона, наводећи као могући узрок миокардитис, односно упалу срца, пише Њујорк тајмс.
У допису, који је написао главни медицински и научни службеник ФДА Винај Прасад, нису откривени узраст или здравствено стање дјеце, нити произвођачи вакцина који су у то укључени.
Прасад је, наводи Њујорк тајмс, описао налаз као дубоко откриће и најавио планове за пооштравање надзора над вакцинама, укључујући захтјев за обављање насумичних студија за све подгрупе.
У тексту пише да налази новог прегледа ФДА нису објављени ни у једном медицинском часопису, та да ће се комитет за вакцине Центра за контролу и превенцију болести састати сљедеће седмице.
Министар здравља Роберт Ф. Кенеди Млађи потпуно је промијенио политику администрације САД о вакцинама против вируса корона, ограничавајући приступ вакцинама на особе старије од 65 година, као и на оне са основним здравственим проблемима.
Кенеди је довео у везу вакцине са аутизмом и настоји да преуреди политику имунизације на националном нивоу.
Током Трамповог првог мандата, када се пандемија појавила, и под његовим насљедником Џозефом Бајденом, амерички здравствени званичници снажно су подржавали вакцине у борби против вируса корона.
