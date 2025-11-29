Logo
Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе

Извор:

Agencije/Reuters

29.11.2025

10:01

Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе
Фото: Танјуг/АП

Портпарол тајландске владе Сирипонг Ангкасакулкиат изјавио је данас да је у поплавама на југу Тајланда погинуло 162 особа, преноси Ројтерс.

Око милион домаћинстава и више од три милиона људи погођено је јаким кишама које су посљедњих неколико дана донијеле поплаве у 12 провинција на југу Тајланда.

Поплаве, Грчка

Свијет

Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул прогласио је раније ванредно стање у Сонгкли, истичући "невиђену тежину" поплава које су погодиле и највећи град на југу Тајланда, Хат Јаи.

Поплаве

Tajland

