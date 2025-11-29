Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе

Извор:
Портпарол тајландске владе Сирипонг Ангкасакулкиат изјавио је данас да је у поплавама на југу Тајланда погинуло 162 особа, преноси Ројтерс.
Око милион домаћинстава и више од три милиона људи погођено је јаким кишама које су посљедњих неколико дана донијеле поплаве у 12 провинција на југу Тајланда.
Премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул прогласио је раније ванредно стање у Сонгкли, истичући "невиђену тежину" поплава које су погодиле и највећи град на југу Тајланда, Хат Јаи.
