Logo
Large banner

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Извор:

СРНА

20.11.2025

22:07

Коментари:

0
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''
Фото: Танјуг/АП

Кијев користи реторику о приступању ЕУ као средство да "држи главу изнад воде" и да буде у могућности да покаже барем нека достигнућа становништву, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Актуелним украјинским властима је потребна цијела ова прича у вези са приступањем или интеграцијом Украјине у ЕУ како би држале главу изнад воде и могле да демонстрирају становништву барем нешто у смислу свог наводног рада", рекла је Захарова.

Изађи мала

Фудбал

Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

Она ја истакла да Украјина не испуњава ниједан од основних захтјева земље кандидата.

"Кијев неће моћи да их испуни чак и ако сваки његов корак ручно контролише Брисел", напоменула је Захарова.

Украјина је, заједно са Молдавијом, добила статус кандидата за ЕУ ​​у јуну 2022. године.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

Република Српска

Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

1 ч

0
Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

Свијет

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

2 ч

0
Фризуре које одговарају сваком облику лица

Стил

Фризуре које одговарају сваком облику лица

2 ч

0
Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

Република Српска

Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

2 ч

0

Више из рубрике

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

Свијет

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

2 ч

0
Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

Свијет

Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

2 ч

0
Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт

Свијет

Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт

3 ч

0
Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

Свијет

Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner