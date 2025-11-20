Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Извор:
Кијев користи реторику о приступању ЕУ као средство да "држи главу изнад воде" и да буде у могућности да покаже барем нека достигнућа становништву, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Актуелним украјинским властима је потребна цијела ова прича у вези са приступањем или интеграцијом Украјине у ЕУ како би држале главу изнад воде и могле да демонстрирају становништву барем нешто у смислу свог наводног рада", рекла је Захарова.
Она ја истакла да Украјина не испуњава ниједан од основних захтјева земље кандидата.
"Кијев неће моћи да их испуни чак и ако сваки његов корак ручно контролише Брисел", напоменула је Захарова.
Украјина је, заједно са Молдавијом, добила статус кандидата за ЕУ у јуну 2022. године.
