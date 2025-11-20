Logo
Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

20.11.2025

21:56

Амиџић: Полиција је темељ наше Републике
Полиција је темељ наше Републике, најзаслужнија за безбједне и мирне дане свих нас који овдје живимо, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић честитајући министру унутрашњих послова, директору Полиције, свим полицајцима и осталим радницима МУП-а Републике Српске крсну славу, светог Архангела Михаила.

- Желим вам још добрих резултата, да и даље истрајавате у борби против криминала и корупције, да чувате једнако добро нашу дјецу као свих година до сада. Ми ћемо се бринути да сте обучени и опремљени онако како заслужујете и да више никад нико не доведе у питање ваше постојање - рекао је у честитки Амиџић.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

Дужност нам је, каже он, да се и овог Аранђеловдана поклонимо свим погинулим прпадницима наше полиције који су своје животе дали за стварање Републике Српске и за све оне часне полицајце који су страдали радећи свој посао.

- Хвала вам свима што сте стварали и што чувате Републику Српску - поручио је Амиџић.

