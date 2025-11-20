20.11.2025
Прије и током квалификацијске утакмице за Свјетско првенство између Аустрије и Босне и Херцеговине појавио се велики број сјајних снимака, а Беч је тог дана дословно био у бојама БиХ.
Више од 20.000 бх. навијача створило је незаборавну атмосферу, а један видео посебно је привукао пажњу и брзо постао виралан, преноси Ослобођење.
На снимку се види тренутак када су навијачи примијетили дјевојку која је накратко изашла на балкон једне зграде. Чим су је угледали, одлучили су јој запјевати познати регионални хит "Изађи мала". Она је на то реаговала одушевљено — придружила се ритму, скакала заједно с навијачима и уживала у енергији која је долазила с улице.
Снимак је убрзо завршио на друштвеним мрежама, а дјевојка, која се на Инстаграму представља као мимивие, убрзо је схватила колико је пажње привукла. Након тога се и сама огласила на свом профилу.
"Па, ово је брзо ескалирало. Случајно сам завршила на босанским порталима и сад сам очито популарна у Босни. Само зато што сам бацила поглед кроз прозор. Сретно данас", написала је она.
