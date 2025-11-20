Logo
Large banner

Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

20.11.2025

22:02

Коментари:

0
Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''
Фото: Фото: Screenshot

Прије и током квалификацијске утакмице за Свјетско првенство између Аустрије и Босне и Херцеговине појавио се велики број сјајних снимака, а Беч је тог дана дословно био у бојама БиХ.

Више од 20.000 бх. навијача створило је незаборавну атмосферу, а један видео посебно је привукао пажњу и брзо постао виралан, преноси Ослобођење.

На снимку се види тренутак када су навијачи примијетили д‌јевојку која је накратко изашла на балкон једне зграде. Чим су је угледали, одлучили су јој запјевати познати регионални хит "Изађи мала". Она је на то реаговала одушевљено — придружила се ритму, скакала заједно с навијачима и уживала у енергији која је долазила с улице.

Снимак је убрзо завршио на друштвеним мрежама, а д‌јевојка, која се на Инстаграму представља као мимивие, убрзо је схватила колико је пажње привукла. Након тога се и сама огласила на свом профилу.

"Па, ово је брзо ескалирало. Случајно сам завршила на босанским порталима и сад сам очито популарна у Босни. Само зато што сам бацила поглед кроз прозор. Сретно данас", написала је она.

Подијели:

Таг:

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

Фудбал

Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

6 ч

0
Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Фудбал

Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

11 ч

0
Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“

Фудбал

Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“

15 ч

0
Нејмар дао гол послије 107 дана

Фудбал

Нејмар дао гол послије 107 дана

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner