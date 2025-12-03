Logo
Large banner

Земљотрес погодио Србију

Извор:

Информер

03.12.2025

13:28

Коментари:

0
Земљотрес погодио Србију
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Данас је Прокупље погодио земљотрес јачине 1.7 степени по Рихтеровој скали.

Како су из Републичког сеизмолошког завода рекли, потрес је уочен нешто након 11 сати.

Епицентар земљотреса у Прокупљу регистрован је на дубини од 13 километара.

Земљотреси оваквог интензитета не могу изазвати оштећења на објектима у епицентралној области.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Srbija

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Занимљивости

Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

3 ч

0
Ухапшени у акцији "Ускок" споразумно признали кривицу, добили 12 година

Хроника

Ухапшени у акцији "Ускок" споразумно признали кривицу, добили 12 година

3 ч

0
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

Занимљивости

Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

3 ч

0
Пореска управа: У каси јавних прихода Српске скоро четири милијарде КМ

Економија

Пореска управа: У каси јавних прихода Српске скоро четири милијарде КМ

3 ч

0

Више из рубрике

воз илустрација

Србија

Незапамћена трагедија: Воз прегазио дјечака на прузи

6 ч

0
Наставница се вратила са седмогодишњег боловања, родитељи кажу да има забрану рада с дјецом

Србија

Наставница се вратила са седмогодишњег боловања, родитељи кажу да има забрану рада с дјецом

7 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Медији у Приштини: ЦИК није верификовала Српску листу за изборе 28. децембра

21 ч

0
Сахрана / Илустративна фотографија

Србија

Фонд ПИО повећао накнаде за сахране, познато и колико

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner