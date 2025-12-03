Земљотрес погодио Србију

Извор:
Информер
03.12.2025
13:28
Данас је Прокупље погодио земљотрес јачине 1.7 степени по Рихтеровој скали.
Како су из Републичког сеизмолошког завода рекли, потрес је уочен нешто након 11 сати.
Епицентар земљотреса у Прокупљу регистрован је на дубини од 13 километара.
Земљотреси оваквог интензитета не могу изазвати оштећења на објектима у епицентралној области.
(информер)
