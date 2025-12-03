Наставница се вратила са седмогодишњег боловања, родитељи кажу да има забрану рада с дјецом

03.12.2025
09:31
Коментари:0
Правни тамни вилајет - тако би се могла описати ситуација у којој се нашла новосадска Основна школа "Соња Маринковић", након што се послије седмогодишњег боловања у школу вратила наставница, којој је због хроничног здравственог стања рад са дјецом био забрањен.
Страх родитеља подгријавају и узнемирујући садржаји које наставница дијели на друштвеним мрежама. Школа тврди да су све правне могућности исцрпљене, родитељи покушавају да помогну, али свуда наилазе на затворена врата.
На први поглед све дјелује као обичан школски дан, али иза привидног мира данима влада ванредно стање – од тренутка када се са дугог боловања вратила једна наставница.
"Њој је, наиме, закључено боловање након седам година. Поред тога, имамо сазнања да она има забрану рада са дјецом што указује на то да она, колико се ми разумијемо у право и законске норме, не би смјела да предаје", каже Маја Миловановић, чланица Савјета родитеља и Школског одбора.
Страх подгријавају и објаве које наставница дијели на друштвеним мрежама.
Садржај стотина и стотина објава на мрежи Тикток, могао би се описати као изузетно потресан и узнемирујући, а теме и рјечник као крајње непримјерени. На једном од снимака наставница у руци држи сјекиру и износи најблаже речено увреде упућене управи школе.
Већина објава има више од 1.000 прегледа, неке и по више од 10.000.
"Дјеца знају за то већ неко дуже вријеме и то је оно што је посебно забрињавајуће, што те садржаје који су у сваком смислу не само непримјерени него потресни за нас је л' да који смо довољно зрели да појмимо озбиљност ситуације, се ти снимци дијеле међу нашом дјецом. Ако су млађа дјеца, немају телефоне, немају налоге на друштвеним мрежама, о томе се прича. Значи, они који немају, виде од другара и немогуће је сакрити те ствари", каже мајка једног ученика Нела Јелић Кораћ.
Да су им руке везане, управа школе је Савету родитеља саопштила када су исцрпили све правне опције, контактирали све надлежне институције и свуда кажу - наишли на зид.
"Школа се обратила надлежним институцијама и све законом прописане обавезе послодавца су предузете... Именована је на припадајућем годишњем одмору, али одбија да прими рјешење и долази у школу, сједи у ходнику, испред канцеларије секретаријата два–три сата и под надзором напусти школу како не би дошла у контакт са ученицима. Током боравка именована покушава да провоцира запослене колеге, који игноришу те провокације", навео је Бранислав Давидовић, директор школе "Соња Маринковић".
"Прије свега као родитељ и као члан Савета желим да апелујем на све да уопште разумију ову ситуацију, да се ради о једној особи која је болесна и гдје морамо прићи овој ситуацији са неке хумане стране. Дакле, то није особа коју можемо оставити без примања, то није особа која може да се стара о себи, то је особа која је доста дуго била на терапијама и ми само желимо да знамо како неко такав може да се врати у наставу и да буде са нашом дјецом", навела је Маја Миловановић.
Како је то могуће, упитали смо Министарство здравља и Министарство просвјете и за сада остали без одговора. Просвјетна савјетница са више од 40 година искуства објашњава нам да је ријеч о вишедеценијском правном вакууму у ком не постоје ефикасне процедуре.
"На основу неког мог искуства у тих 40 година је било, нажалост, много сличних ситуација. О процедурама - оне су заиста врло неефикасне и неефективне. Тако да се делегира директору школе да он нађе рјешење", каже Соња Миладиновић, просвјетна савјетница.
Институт "Драгомир Карајовић" у Београду једина је здравствена установа у држави надлежна да донесе одлуку да ли су просвјетни радник или радница способни за рад са дјецом.
Директор школе "Соња Маринковић" упутио им је захтјев за хитан ванредни преглед наставнице. Први слободан термин је тек 19. децембра. Шта до тада и шта послије тога?
"У мом искуству најчешће се дешавало да особа није способна за рад са дјецом, али да јој се пронађе неко друго радно мјесто у школи. Па то је немогуће", сматра Миладиновић.
Немогуће - баш том рјечју могао би се описати лавиринт у ком су се нашли сви актери ове приче. Без правног основа да наставници приступ установи забрани, управа и родитељи ослањају се за сада на помоћ полицијске управе, која је школи додијелила школског полицајца, пише Н1.
Градови и општине
3 ч0
Србија
16 ч0
Друштво
3 д1
Регион
4 д0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
08
12
02
11
45
11
43
Тренутно на програму