Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

У Сиску је јутрос, око 9 сати, дошло до инцидента када се 49-годишњи мушкарац појавио испред одгојно-образовне установе у Улици Николе Шубића Зринског држећи у руци нож.
Према информацијама које је саопштила Полицијска управа сисачко-мославачка, мушкарац се упутио према улазним вратима установе док је нож држао видљиво у руци, јавља Вечерњи лист.
Полицијски службеници одмах су интервенисали, те су му одузели нож прије него што је успио да уђе у простор установе.
Утврђено је да се ради о особи с душевним сметњама, због чега је превезена у одговарајућу здравствену установу ради даљње стручне помоћи, преноси Телеграф.
Из полиције поручују да истрага и даље траје те ће по њеном окончању бити познато више детаља.
