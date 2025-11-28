Logo
Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

28.11.2025

20:28

Коментари:

0
У Сиску је јутрос, око 9 сати, дошло до инцидента када се 49-годишњи мушкарац појавио испред одгојно-образовне установе у Улици Николе Шубића Зринског држећи у руци нож.

Према информацијама које је саопштила Полицијска управа сисачко-мославачка, мушкарац се упутио према улазним вратима установе док је нож држао видљиво у руци, јавља Вечерњи лист.

Полицијски службеници одмах су интервенисали, те су му одузели нож прије него што је успио да уђе у простор установе.

Утврђено је да се ради о особи с душевним сметњама, због чега је превезена у одговарајућу здравствену установу ради даљње стручне помоћи, преноси Телеграф.

Из полиције поручују да истрага и даље траје те ће по њеном окончању бити познато више детаља.

Коментари (0)
