Медији у Приштини: ЦИК није верификовала Српску листу за изборе 28. децембра

Извор:

Танјуг

02.12.2025

20:07

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини није верификовала Српску листу (СЛ) за учешће на изборима за скупштину привремених институција 28. децембра, преносе приштински медији.

За верификацију најјаче српске странке на КиМ гласала су два члана ЦИК-а, два су била против, а седам чланова били су уздржани.

Сенка Јујић-састанак

Градови и општине

Чврсто опредјељење за развој у Зворнику

Предсједник ЦИК-а Крешник Радоњићи и српски члан ЦИК-а гласали су за, док су два члана Покрета Самоопредјељење били против, а чланови ЦИК-а из осталих странака уздржани.

ЦИК је од 24 пријављене странке и коалиције за учешће на изборима у децембру верификовала 22 политичка субјекта, наводи Економија Онлајн.

Паре, марке

БиХ

БиХ би почетком године могла постати чланица јединственог подручја плаћања у еврима

ЦИК је и за претходне изборе за скупштину привремених институција одржане 9. фебруара, као и за локалне изборе 12. октобра одбила да верификује Српску листу, а потврдила је пријаву те странке за изборе тек након што се СЛ жалила Изборном панелу за жалбе и представке и врховном суду у Приштини, који су усвојили ту жалбу и наложили ЦИК-у да потврди пријаву СЛ.

