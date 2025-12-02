Logo
Чврсто опредјељење за развој у Зворнику

АТВ

02.12.2025

20:04

Примјена Закона о платама запослених у органима јединица локалне самоуправе и посебног колективног уговора тема која је заузела највише пажње на данашњем састанку У Зворнику.

"Усклађење које треба да се примјењује од Нове године, што ће подразумијевати да сви радници Градске управе као и наших предузећа чији је оснивач град Зворник, доћи ће до корекција плата, доћи ће до повећања плата и поштовања посебног Колективног уговора.Такође теме које су још биле је рад матичне службе, обука комуналних полицајца, регистар запослених, као и актуелне теме што се тиче привреде и услова живота и живљења", рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.

Разговарало се и о раду осталих служби, уз сагледавање ситуација и дијелова у којима је могуће унаприједити ефикасност и квалитет услуга за грађане. Управо томе и служи рад на терену.

Сахрана / Илустративна фотографија

Србија

Фонд ПИО повећао накнаде за сахране, познато и колико

"Оно што је значајно и што треба свакако да боравак на терену и директан разговор са грађанима, са водећим људима на челу било које јединице локалне самоуправе, заиста даје један позитиван ефекат јер заиста кроз разговор можемо многе теме да отворимо и да тражимо и изнађемо рјешења, како на републичком нивоу, тако и на локалном", рекла је Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе Републике Српске.

У Зворнику је стање одлично, а њихова опредијељеност за развој и визија коју имају су такви да грађани и привредници Зворника заиста имају услуге на највишем могућем нивоу, порука је данашњег састанка.

Зворник

