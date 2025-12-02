Радници очекују да ће обавезе бити извршене: Вртић ''Чика Јова Змај'' престаје са штрајком

02.12.2025
16:19
У Дјечији вртић "Чика Јова Змај" обавјештава јавност да је, на основу одлуке Синдиката и у интересу дјеце, родитеља и саме Установе, донесена одлука о престанку штрајка и повратку редовним активностима.
Иако захтјеви радника нису у потпуности испуњени, као установа која се бави васпитањем и образовањем најмлађих, сматрали су, да је и поред велике синдикалне борбе у жељи да се остваре радничка права, најважније обезбиједити стабилно и сигурно окружење за боравак дјеце, посебно у периоду предстојећих празничних активности.
На састанку са представником радника и Градске управе, на челу са градоначелником, добијено је обећање да ће у што краћем року бити исплаћене заостале накнаде за август и септембар, до краја недјеље бити исплаћена плата за октобар, а плата за новембар бити исплаћена у пуном износу, на основу Одлуке о изласку из штрајка.
"Очекивања радника су да ће наведене обавезе бити извршене у договореним роковима, што би допринијело до стабилизацији процеса рада. Такође, радници су очекивали више разумијевања за дјелатност којом се баве, с обзиром да раде са најмлађима и да је за несметан и квалитетан рад са дјецом, потребан задовољан просвјетни радник. Желимо нагласити да радници вртића никада нису жељели да штрајк буде терет за родитеље и дјецу. Разлог штрајка је искључиво вишемјесечно кашњење плата и накнада, што је угрозило егзистенцију запослених и утицало на атмосферу у Установи", истиче се у саопштењу вртића.
Захваљују се свим родитељима и грађанима на разумијевању и подршци током трајања штрајка.
"Таква подршка јасно показује да заједно дијелимо исти циљ - стабилан, функционалан и квалитетан систем предшколског васпитања и образовања у нашем граду. Синдикат и запослени наставиће да раде професионално, посвећено и у најбољем интересу дјеце, а истовремено ће кроз институционални и социјални дијалог наставити да се боре за остваривање основних радничких права", додаје се у саопштењу.
Истичу да ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина остаје опредијељен ка сарадњи са Градском управом, родитељима и свим партнерима, како би заједно допринијели развоју услова боравка, квалитета рада и благостања сваког дјетета.
