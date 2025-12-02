У стану откривена опрема за фалсификовање докумената

Извор:
На подручју општине Илиџа пронађени су опрема и фалсификовани документи, за шта је осумњичено лице из Турске које је под истрагом, саопштено је из Граничне полиције БиХ.
Стамбене просторије на Илиџи које користи држављанин Турске чији су иницијали К.Б. претресене су по наредби Суда БиХ због постојања основане сумње у припремање и извршење више кривичних дјела повезаних са кријумчарењем људи и израдом фалсификованих докумената.
Током претреса пронађен је и привремено одузет одређени број личних и јавних докумената за које постоје основе сумње да су фалсификовани, као и специјализована опрема и материјали који могу послужити за њихову израду.
Пронађени предмети биће употријебљени као доказни материјал у кривичном поступку.
Након завршених оперативних мјера и радњи, против наведеног лица биће поднесен извјештај надлежном тужилаштву због постојања основа сумње о почињењу више кривичних дјела из надлежности правосудних институција БиХ.
Припадници Централне истражне канцеларије Граничне полиције БиХ и Служба за послове са странцима наставиће и даље интензивно дјеловати на спречавању свих облика организованог криминала, укључујући кријумчарење људи, те злоупотребу путних и идентификационих докумената, остајући посвећене заштити безбједности грађана и владавине права у БиХ.
