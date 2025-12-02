Logo
Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

Аутор:

Огњен Матавуљ

02.12.2025

14:53

Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!
Фото: АТВ

Због сумње да је силовао дјевоку у Бањалуци ухапшен је Желимир Петковић (29), преступник који је раније осуђиван на четири године затвора због разбојништва, тешке крађе и премлаћивање дјевојке, сазнаје АТВ.

Петковић је 2021. године неправоснажно осуђен за брутално разбојништво над Д.Р. који је претучен и везан у својој кући у бањалучком насељу Чесма.

policija rs

Хроника

Бањалучанин ухапшен због силовања дјевојке!

Разбојништво је починио заједно с још једним мушкарцем, који је осуђен на три и по године затвора. У пресуди се наводило да су претходно провалили у двије куће, да би око шест часова ујутро упали код Д.Р. Човјека су оборили и лисицама му везали руке на леђима. Затим су га тукли док им није открио гдје има новца. Украли су 350 евра и 150 КМ, а затим су закључали кућу и побјегли. Човјека су спасиле комшије, које су га чуле како дозива помоћ.

kpz tunjice

Хроника

Регојевић се сам предао, три дјела отишла у застару

Истом пресудом Петковић је оглашен кривим да је око три сата ујутро у стану К.В. напао дјевојку и пријетио јој убиством.

Default Image

Хроника

Sedam i po godina robije Banjalučanima koji su vezali i opljačkali starca u Česmi

Подсјетимо силовање је пријављено 20. новембра ове године.

”Предузимањем низа оперативних мјера и радњи утврђено је да се Ж.П. може довести у везу са извршењем кривичног дјела силовање. У току је криминалистичка обрада, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саопштила је ПУ Бањалука.

