Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

Због сумње да је силовао дјевоку у Бањалуци ухапшен је Желимир Петковић (29), преступник који је раније осуђиван на четири године затвора због разбојништва, тешке крађе и премлаћивање дјевојке, сазнаје АТВ.
Петковић је 2021. године неправоснажно осуђен за брутално разбојништво над Д.Р. који је претучен и везан у својој кући у бањалучком насељу Чесма.
Разбојништво је починио заједно с још једним мушкарцем, који је осуђен на три и по године затвора. У пресуди се наводило да су претходно провалили у двије куће, да би око шест часова ујутро упали код Д.Р. Човјека су оборили и лисицама му везали руке на леђима. Затим су га тукли док им није открио гдје има новца. Украли су 350 евра и 150 КМ, а затим су закључали кућу и побјегли. Човјека су спасиле комшије, које су га чуле како дозива помоћ.
Истом пресудом Петковић је оглашен кривим да је око три сата ујутро у стану К.В. напао дјевојку и пријетио јој убиством.
Подсјетимо силовање је пријављено 20. новембра ове године.
”Предузимањем низа оперативних мјера и радњи утврђено је да се Ж.П. може довести у везу са извршењем кривичног дјела силовање. У току је криминалистичка обрада, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саопштила је ПУ Бањалука.
