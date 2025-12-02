Регојевић се сам предао, три дјела отишла у застару

Извор:
АТВ
02.12.2025
13:40
Стефан Регојевић, за којим је расписана потјерница, лишен је слободе након што се сам предао полицији, потврђено је за АТВ.
Потјерница је расписана након што се Регојевић није одазивао на суђење по оптужници за трговину дрогом, угрожавање сигурности, прикривање и противправну лишење слободе.
Незванично сазнајемо да су три од четири дјела за која је оптужен отишла у застару кривичног гоњења.
Регојевић је познат по оптужници за крваву пљачку у Црној Гори у којој је убијен радник обезбјеђења Љубиша Мрдак. Иако је у првостепеном поступку био ослобођен, Апелациони суд Црне Горе укинуо је ослобађајућу пресуду, па Регојевића и остале оптужене у овом поступку очекује ново суђење.
Регојевић је након хапшења спроведен у Казнено поправни завод Бањалука.
