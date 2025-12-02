Приједорчанин ухапшен по Интерполовој потјерници

Извор:
АТВ
02.12.2025
09:35
Приједорска полиција ухапсила је Адријана Ц. из овог града на основу Интерполове потјернице, речено је за АТВ.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор 01.12.2025. године лишили су слободе лице А.Ц. из Приједора за којим је од стране НЦБ Интерпол Београд расписана међународна потјерница", речено је из ПУ Приједор.
Како сазнајемо, он је осумњичен за превару.
"Према лицу лишеном слободе предузеће се законом прописане мјере и радње", наводе из ПУ Приједор.
