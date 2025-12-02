Logo
Large banner

Приједорчанин ухапшен по Интерполовој потјерници

Извор:

АТВ

02.12.2025

09:35

Коментари:

0
Приједорчанин ухапшен по Интерполовој потјерници

Приједорска полиција ухапсила је Адријана Ц. из овог града на основу Интерполове потјернице, речено је за АТВ.

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор 01.12.2025. године лишили су слободе лице А.Ц. из Приједора за којим је од стране НЦБ Интерпол Београд расписана међународна потјерница", речено је из ПУ Приједор.

Како сазнајемо, он је осумњичен за превару.

"Према лицу лишеном слободе предузеће се законом прописане мјере и радње", наводе из ПУ Приједор.

Подијели:

Тагови:

interpol

Интерполова потјерница

Приједор

Prijedorčanin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За Србе је Насер Орић само злочинац

БиХ

За Србе је Насер Орић само злочинац

6 ч

0
Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка

Србија

Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка

6 ч

0
Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Хроника

Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

6 ч

0
Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе

Свијет

Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе

7 ч

2

Више из рубрике

Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Хроника

Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

6 ч

0
У току акција "Арија", ухапшено више особа

Хроника

У току акција "Арија", ухапшено више особа

7 ч

0
Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Хроника

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

16 ч

0
Тијело у фази распадања пронађено код жељезничке станице

Хроника

Тијело у фази распадања пронађено код жељезничке станице

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner