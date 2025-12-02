Logo
Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка

Извор:

Косово онлајн

02.12.2025

08:56

Коментари:

0
Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка
Фото: Youtube/Kosovo Online/screenshot

На магистралном путу Приштина-Рашка, у месту Дудин Крш, на територији општине Сјеверна Митровица јутрос су осванули графити тзв. ОВК.

Графити тзв. ОВК исписани су на зидовима напуштених објеката поред пута, јавља репортер Косово онлајна.

Мјесто Дудин Крш се налази практично на размеђи општина Јужна и Сјеверна Митровица, на путу који Срби користе за одлазак за Рашку.

Ово није први пут да се Срби на КиМ сусрећу са графитима који славе тзв. ОВК.

