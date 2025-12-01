Београд упутио протестну ноту Сарајеву због Конаковићевих изјава, ЕУ да реагује

01.12.2025
19:33
Коментари:0
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић изјавио је да је Београд упутио протестну ноту Сарајеву због изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића и поручио да је озбиљан тренутак да се ЕУ позабави тим питањем.
"Мислим да је ово озбиљан тренутак да ЕУ размотри своје постављање према оваквим покушајима да се поткопа дијалог у нашем региону и да се поткопају национални и међуетнички односи", рекао је Ђурић.
Он је додао да је Конаковићева изјава да неће упутити извињење грађанима Србије због срамног скандирања у Сарајеву на кошаркашкој утакмици репрезентација Србије и БиХ незамислива у политичком, људском и професионалном смислу.
Ђурић је нагласио да никада неће одговарати у истом капацитету и истом мјером зато што има огромно поштовање и осјећај одговорности према грађанима друге националности, како у Србији, тако и у БиХ.
Србија
Министарство спољних послова: Изјаве Конаковића тешка и непотребна увреда Србији и српском народу
"Мислим да цијели свијет данас треба да види да је политика Конаковића политика повратка у прошлост, политика продубљивања подјела, увреда цијеле земље и цијелог једног народа", рекао је Ђурић.
Према његовим ријечима, то што Конаковић, не само да није осудио увредљиво скандирање на рачун Србије и српског народа, него тврди да су они који су то чинили били у праву, поставља питање како ће уопште да се разговара у будућности.
Ђурић је навео да је његова одговорност да увијек буде спреман на разговор, али да неко треба да каже како може са оваквим приступом да се иде напријед.
"То је, прије свега, питање за ЕУ, пошто је доста било тетошења, људи који на састанцима у Бриселу глуме грађанисте и толерантне људе, а онда у пракси раде све да посвађају народ, посију мржњу", рекао је Ђурић.
Он је поручио да никада неће бити прихватљиво ни вријеђање предсједника Србије, ни државе Србије ни српског народа.
"Никада нећемо да се служимо тим методама и одговарамо истом мјером, а ви ако хоћете својој земљи стабилност морате да се понашате много, много другачије", поручио је Ђурић.
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
7 ч0
Србија
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму