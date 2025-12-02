У Бањалуци Ухапшен Стефан Регојевић

Извор:
АТВ
02.12.2025
13:18
Коментари:0
У Бањалуци је по Интерполовој потјерници ухапшен Стефан Регојевић, особа добро позната безбједносним службама и у региону, потврдио је за АТВ директор Судске полиције Жељко Драгојевић.
Регојевића је ухапсила Судска полиција по потјерници из 2021. године, јер се није одазвао на суђење по оптужници за трговину дрогом, угрожавање сигурности, прикривање и противправно лишење слободе.
Стефан Регојевић је познат по оптужници за крваву пљачку у Црној Гори у којој је убије радник обезбјеђења Љубиша Мрдак.
Иако је у првостепеном поступку био ослобођен, Апелациони суд Црне Горе укинуо је ослобађајућу пресуду, па Регојевића и остале оптужене у овом поступку очекује ново суђење.
Регојевић је након хапшења спроведен у Казнено поправни завод Бањалука.
