Њемачка подиже минималац, фирме најављују поскупљења и отказе

Њемачка почев од 1. јануара сљедеће године повећава минималну цијену радног сата са 12,82 на 13,90 евра бруто, а многе фирме најављују поскупљења и отказе како би покриле нове трошкове, показује данас објављени извјештај Институт за економска истраживања (Ифо) из Минхена.
Најизраженији ефекти очекују се у сектору угоститељства и малопродаје, гдје су ниске плате најзаступљеније.
Истраживање показује да предузећа као најчешћу реакцију планирају поскупљења својих производа и услуга, мада нешто мање него 2022. године када је посљедњи пут значајно повећан минималац.
Свијет
У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије
Умјесто тога, све већи број компанија најављује смањење броја запослених и одлагање инвестиција, што указује на притисак који раст минималне цијене рада ствара у периоду економске стагнације.
Многа предузећа која су директно погођена повећањем минималне сатнице очекују и слабљење профитабилности, као и раст улазних трошкова, укључујући набавке и логистику.
Поред тога, значајно је порастао удео фирми које страхују да ће повећање минималца додатно смањити њихову конкурентност, што није била тако честа брига у вријеме повећања минималца у 2022.
Економија
Све више њемачких фирми страхује за опстанак
Ифо закључује да утицај раста минималца на компаније зависи и од шире економске ситуације у Њемачкој, преноси Глас Српске.
Њемачка привреда се већ дуже вријеме бори са потешкоћама, тако да би негативни ефекти раста минималца могли да буду израженији него у претходним циклусима повећања минималне зараде, наводи се на веб страници Ифо.
