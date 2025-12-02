Logo
Њемачка подиже минималац, фирме најављују поскупљења и отказе

02.12.2025

12:38

Коментари:

0
Њемачка подиже минималац, фирме најављују поскупљења и отказе
Фото: АТВ

Њемачка почев од 1. јануара сљедеће године повећава минималну цијену радног сата са 12,82 на 13,90 евра бруто, а многе фирме најављују поскупљења и отказе како би покриле нове трошкове, показује данас објављени извјештај Институт за економска истраживања (Ифо) из Минхена.

Најизраженији ефекти очекују се у сектору угоститељства и малопродаје, гдје су ниске плате најзаступљеније.

Истраживање показује да предузећа као најчешћу реакцију планирају поскупљења својих производа и услуга, мада нешто мање него 2022. године када је посљедњи пут значајно повећан минималац.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Свијет

У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

Умјесто тога, све већи број компанија најављује смањење броја запослених и одлагање инвестиција, што указује на притисак који раст минималне цијене рада ствара у периоду економске стагнације.

Многа предузећа која су директно погођена повећањем минималне сатнице очекују и слабљење профитабилности, као и раст улазних трошкова, укључујући набавке и логистику.

Поред тога, значајно је порастао удео фирми које страхују да ће повећање минималца додатно смањити њихову конкурентност, што није била тако честа брига у вријеме повећања минималца у 2022.

njemacka zastava

Економија

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Ифо закључује да утицај раста минималца на компаније зависи и од шире економске ситуације у Њемачкој, преноси Глас Српске.

Њемачка привреда се већ дуже вријеме бори са потешкоћама, тако да би негативни ефекти раста минималца могли да буду израженији него у претходним циклусима повећања минималне зараде, наводи се на веб страници Ифо.

Тагови:

Њемачка

minimalac

poskupljenja

otkazi

