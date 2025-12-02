Logo
Тешка несрећа код Прњавора: Једна особа погинула!

Извор:

АТВ

02.12.2025

10:00

Коментари:

0
Тешка несрећа код Прњавора: Једна особа погинула!

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јуче на путу Прњавор - Дервента, у мјесту Доњи Штрпци.

"На магистралном путном правцу Прњавор - Дервента, у мјесту Доњи Штрпци, дана 01.12.2025.године, око 23,17 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно настрадало. У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Опел“ којим је управљало лице иницијала Н.П. рођен 1992. године из Дервенте, и пјешак чији идентитет за сада није утврђен", наводе из Окружној јавног тужилаштва Бањалука.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Прњавор.

"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде а наложена је идентификација и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске", наводе из ОЈТ Бањалука.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Прњавор

несрећа

Коментари (0)
