Хамас држао српског држављанина двије године: "Навикнеш се на гладовање, једеш као да си пас"

02.12.2025

Хамас држао српског држављанина двије године: "Навикнеш се на гладовање, једеш као да си пас"
Фото: Tanjug / AP

Српски држављанин Алон Охел, који је у Гази био држан у заробљеништву више од двије године након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, изјавио је да је годину и по дана имао ноге везане ланцима и да су он и остали таоци били намјерно изгладњивани.

У свом првом дужем интервјуу од пуштања на слободу 13. октобра, Охел (24) је за Канал 12 рекао да су се према њему односили "као према мајмуну".

- Одузимају вам слободу кретања, стављају вам ланце на ноге... Јео бих као пас. Ти ниси особа, ти си животиња - рекао је он, пренио је Тајмс оф Израел.

Идит Охел

Свијет

Mајкa Алона Охела: Нема заборава, али не трошимо живот на љутњу

Охел је навео да су отмичари имали храну, али су одлучили да заробљенике изгладњују. Он је рекао да је у једном периоду јео само сушене урме и да је изгледао "као скелет".

- Навикнеш се на гладовање, на сталне болове у тијелу. Провео сам сате лежећи као леш - додао је он.

Охел је казао да му је снимак израелских протеста за ослобађање талаца дао снагу.

Посебно је истакао однос са Елијем Шарабијем, таоцем који је пуштен у претходном примирју и који је за њега постао очинска фигура.

Алон Охел

Свијет

Алон Охел свирао клавир у болничкој соби први пут послије киднаповања

- Од првог тренутка смо се повезали... У тренуцима фрустрације би ме загрлио као отац. Много пута ме је носио на леђима - рекао је Охел.

Шараби је био муж и отац двоје дјеце, а за смрт своје породице у нападу 7. октобра сазнао је тек по повратку у Израел.

Охел је навео да је у заробљеништву свјесно одлучио да остане жив.

- Разговарао бих ноћу са мамом, наглас: „Све је у реду, жив сам'“ Знао сам да је то оно што би требало да радим, можда би ме осетила. Моја прича заиста почиње када сам изабрао живот. У сваком тренутку сам могао да одустанем, али изабрао сам да то не урадим - рекао је он.

