Бијела кућа у празничном духу: Меланија Трамп показала раскошне божићне декорације

Бијела кућа засијала је у празничном духу након што је прва дама Меланија Трамп открила раскошне божићне декорације за 2025. годину, под темом "Дом је тамо гдје је срце".
Ове године акценат је на америчкој традицији, захвалности и породичној топлини, а Меланија Трамп је у пратећој објави истакла да јој празнична тема посебно значи због изазова које доносе родитељство и посао.
Новогодишњи украси су, као и ранијих година, раскошне и детаљно осмишљене.
У Бијелу кућу је унијето:
– више од 10.000 плавих лептира
– око 25.000 метара трака
– 2.000 свијетлећих ланаца
– 2.800 златних звијезда
– 700 метара зеленила и гирланди
– 120 килограма ђумбирског тијеста за макету Бијеле куће
– 51 јелка
– 75 традиционалних вијенаца.
– Дом није само простор, већ топлина коју носимо у себи, без обзира на то гдје се налазимо – поручила је Меланија Трамп објашњавајући инспирацију за централну празничну тему.
Историјски гледано, божићни обилазак Бијеле куће почињао је у Источном крилу, које је традиционално припадало првим дамама. Међутим, предсједник Доналд Трамп срушио је овај дио резиденције у октобру како би започео изградњу луксузне балске сале.
То значи да ће посјетиоци ове зиме разгледати декорације другим путем, кроз државне просторије предсједничке резиденције.
Свака од просторија има сопствену мини–тему:
Источна соба посвећена је јубилеју од 250 година од потписивања Декларације о независности. Доминирају црвена, бијела и плава боја, симболи орлова и Великог печата, као и 250 звијезда.
Свака кугла је имала исписано име савезне државе
Зелена соба доноси мотив породичне забаве уз америчке друштвене игре и лего портрете предсједника и Џорџа Вашингтона.
Плава соба одаје почаст породицама погинулих припадника оружаних снага. Званична божићна јелка налази се управо овдје.
Црвена соба садржи препознатљиве мотиве из Мелањине иницијативе “Бе Бест”, а простор красе хиљаде плавих лептира.
Државна трпезарија приказује макету Бијеле куће од ђумбира, украшену вијенцима и малим америчким заставама.
Макета Бијеле куће направљена је од слатког тијеста од ђумбира
Овогодишњи видео снимак декорација, класичан и свечан, истиче се у односу на прошлогодишњи приступ администрације Џозефа Бајдена и његове супруге Џил Бајден, који су у Бијелој кући имали перформансе играча и декор инспирисан карневалом.
Ово је пети пут да Меланија Трамп уређује Бијелу кућу за празнике, чиме се сврстала међу прве даме које су оставиле снажан визуелни печат на предсједничкој празничној традицији, преноси ЖенаБлиц.
