Клизиште потопило усидрене бродове, најмање 12 људи погинуло, 50 нестало

Извор:

Агенције

02.12.2025

07:51

Фото: Pixabay

Најмање 12 људи је погинуло, а око 50 се још увијек води као нестало након што је клизиште потопило два брода усидрена у ријечној луци у перуанској амазонској прашуми, јављају локални медији, преноси Би-Би-Си.

Клизиште је потопило трајект и озбиљно оштетило други путнички брод на којем су се налазиле десетине људи, наводи се у полицијском извјештају који је пренијела новинска агенција Андина.

До несреће је дошло у понедјељак око пет часова по локалном времену у моменту када је требало да се путници искрцају у Ипарији, у централном региону Укајали.

Повријеђени су пребачени у болницу док национална полиција и перуанска морнарица трагају за преживјелима. Страхује се да међу несталима има и дјеце.

Клизиште је изазвано ерозијом обале ријеке Укајали - извора Амазона - саопштио је Национални центар за ванредне операције земље на мрежи Икс.

Спасилачке операције су отежане због јаких ријечних струја, објаснио је званичник морнарице.

Како су медији објавили, око 50 људи било је на једном од бродова.

Међу путницима су били дјеца, наставници и љекари, објавила је новинска агенција Ројтерс, позивајући се на Андину.

Власти сарађују са породицама окупљеним на мјесту катастрофе како би покушале да утврде тачан број несталих.

Peru

клизиште

