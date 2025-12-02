Успорава продаја некретнина, очекује се пад цијена квадрата

02.12.2025
Тржиште некретнина у Хрватској улази у период успоравања: промет пада трећу годину заредом, цијене су све више, а интерес странаца — који су годинама били кључни купци у приморју — осјетно слаби.
Све више стручњака процјењује да је тржиште дошло до тачке засићења и да је пад цијена наредни логичан корак.
Током 40. Форума пословања некретнинама, одржаног у организацији Хрватске привредне коморе и Удружења пословања некретнинама ХГК, изнесени су подаци који потврђују дубину проблема.
Предсједник Удружења пословања некретнинама ХГК Дубравко Раниловић рекао је да је овогодишњи пад промета значајан, нагласивши да тренд опадања траје већ три године.
"Очито се дешавају неке ситуације глобално и у Хрватској које не погодују тржишту, с тиме да је засад пад промета на разини Хрватске за све некретнине 15 посто, а у приморским жупанијама, гдје најчешће купују странци, пад је већи од 20 посто", рекао је Раниловић.
Додао је да су у питању подаци из прве половине године, те да би крај 2025. могао донијети још лошије резултате.
Главни разлог за пад промета Раниловић види у цијенама, посебно када је ријеч о рабљеним некретнинама, за које сматра да су “претјеране”. Наводи да се велики број станова и кућа оглашава дуже од годину дана, што показује да купци више не могу пратити раст цијена.
Иако се новоградња и даље релативно добро продаје, потражња и ту почиње да успорава. јер су инвеститори прецијенили тржиште.
Један од кључних сигнала промјене је и слабији интерес европских купаца, посебно Нијемаца. Посљедњих година они су били међу најактивнијима, али сада број страних купаца пада.
Раниловић сматра да се дио домаћих купаца и даље окреће некретнинама како би заштитио вриједност новца од инфлације, али да ни то није довољно да одржи тржиште стабилним. Још се не зна како ће се прве уплатнице пореза на некретнине одразити на тржиште, али очекује се да би и то могло утицати на одлуке купаца.
Говорећи о ситуацији у средњој Далмацији, Јасминка Билишков из агенције Билишков некретнине каже да је тржиште и даље активно, али да се виде одређене промјене.
Упитана о тренду давања нових зграда у најам умјесто продаје, објаснила је да се у Сплиту углавном ради о туристичком најму и да се очекује да ће због измјена закона власници дио тих станова пребацити у дугорочни најам.
Истиче да интерес странаца полако опада.
“Он је и даље доста висок, али не као што је био прије годину-двије дана”, рекла је Билишков, додавши да су сада најактивнији купци Пољаци, Чеси, Словаци и Украјинци, док је интерес Нијемаца знатно ослабљен.
Странци углавном траже виле за други дом, док су апартмани мање тражени и обично се купују ради изнајмљивања.
Власница агенције Загреб Вест, Лана Михаљинац Кнежевић, анализирајући загребачко тржиште, истиче да је град суочен с мањком нове градње, док је већина квалитетних рабљених некретнина већ продата.
Много станова је прецијењено или недовољно квалитетно за цијену која се тражи.
“Да би тржиште некретнина наставило бити активно, власници некретнина морају ревидирати своја очекивања,” поручила је Михаљинац Кнежевић.
Открила је да пад промета у Загребу премашује 20 одсто. Просјечна реализована цијена станова је између 2.800 и 2.900 евра по квадрату, у зависности од локације.
Стручњаци процјењују да ће до корекције цијена доћи већ наредне године, посебно код кориштених некретнина. Међутим, с обзиром на то да тржиште реагује споро и тромо, очекује се да ће процес трајати дуже, преноси Пословни.хр.
