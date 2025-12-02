Стиже нови програм у школе, мијења се број часова?

Извор:
Министар просвјете Србије, Дејан Вук Станковић, говорио је у Скупштини о предложеним измјенама Закона о уџбеницима, истичући да је примарни циљ закона стварање простора за развијање патриотске врлине и друштвене одговорности код ученика.
Министар је нагласио да нови Закон о уџбеницима неће бити вриједносно неутралан, већ намјерава да развија свијест о идентитету како доминантног народа, тако и других народа.
Нови циљеви Закона биће патриотизам и идентитет, јер, како је наведено, Закон треба да подстакне патриотску врлину и друштвену одговорност.
Закон обухвата и већинско и мањинско становништво, те је:
"Сажео национално и демократско са једне стране, зато што је обухватио и већинско и мањинско становништво. И ми смо се водили том равнотежом између демократије и мултикултуралности у овом друштву".
Министар је најавио да ће се радити на промјени планова и програма наставе у контексту интенција новог Закона:
"У даљем раду, пре свега Завода за унапређење образовања и васпитања радиће се на томе да се промијене планови и програми у контексту интенција овог Закона и да се редефинише план и програм извођења наставе, односно да се направи нека равнотежа у броју часова".
Вук Станковић је нагласио да се национална безбједност разумије у најширем могућем контексту, те да је свијест о идентитету кључна за одбрану државе у турбулентним временима, преноси "Телеграф".
"Ако човјек нема свијест о идентитету, ако нема свијест о томе да је држава највиши облик националне слободе, онда се поставља питање да ли је у турбулентним временима спреман њу да брани. И вама је јасно да у трусном подручју као што је ово, у коме нису завршене геополитичке игре, увијек постоји ризик за националну безбједност шта год да радили и којом год друштвеном активношћу се бавили, укључујући и образовање".
