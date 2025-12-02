Logo
Large banner

Стиже нови програм у школе, мијења се број часова?

Извор:

Телеграф

02.12.2025

19:19

Коментари:

0
Школа
Фото: pexels

Министар просвјете Србије, Дејан Вук Станковић, говорио је у Скупштини о предложеним измјенама Закона о уџбеницима, истичући да је примарни циљ закона стварање простора за развијање патриотске врлине и друштвене одговорности код ученика.

Министар је нагласио да нови Закон о уџбеницима неће бити вриједносно неутралан, већ намјерава да развија свијест о идентитету како доминантног народа, тако и других народа.

Новац

Друштво

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

Нови циљеви Закона биће патриотизам и идентитет, јер, како је наведено, Закон треба да подстакне патриотску врлину и друштвену одговорност.

Закон обухвата и већинско и мањинско становништво, те је:

"Сажео национално и демократско са једне стране, зато што је обухватио и већинско и мањинско становништво. И ми смо се водили том равнотежом између демократије и мултикултуралности у овом друштву".

Министар је најавио да ће се радити на промјени планова и програма наставе у контексту интенција новог Закона:

"У даљем раду, пре свега Завода за унапређење образовања и васпитања радиће се на томе да се промијене планови и програми у контексту интенција овог Закона и да се редефинише план и програм извођења наставе, односно да се направи нека равнотежа у броју часова".

Вук Станковић је нагласио да се национална безбједност разумије у најширем могућем контексту, те да је свијест о идентитету кључна за одбрану државе у турбулентним временима, преноси "Телеграф".

тенис

Тенис

Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди

"Ако човјек нема свијест о идентитету, ако нема свијест о томе да је држава највиши облик националне слободе, онда се поставља питање да ли је у турбулентним временима спреман њу да брани. И вама је јасно да у трусном подручју као што је ово, у коме нису завршене геополитичке игре, увијек постоји ризик за националну безбједност шта год да радили и којом год друштвеном активношћу се бавили, укључујући и образовање".

Подијели:

Тагови:

Школа

nastava

Србија

obrazovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Часна сестра пријавила да је напао мушкарац: Полиција открила шта се заправо десило

4 ч

0
СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана

Бања Лука

СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана

4 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Стиже посљедњи пун Мјесец у овој години: Ево шта доноси сваком знаку

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Више нисмо финансијски укључени у украјински сукоб

5 ч

0

Више из рубрике

Огласио се НИС: Обустављамо рад

Србија

Огласио се НИС: Обустављамо рад

7 ч

0
Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а

Србија

Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а

11 ч

4
Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка

Србија

Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка

14 ч

0
Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

Србија

Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner