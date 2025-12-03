Полиција шаље казне ''са камера'', суд их поништава из једног разлога

Извор:
03.12.2025
Камере које су прије двије године постављене на обилазници око Сарајева и ауто-путу забиљежиле су толико прекршаја да је полицији требало дуже од двије године да их достави возачима.
Сарајевски суд на захтјев возача поништава налоге који нису послати у року од годину дана, али их сарајевска полиција наставља слати. Неки возачи се никада и не жале и само плате казну.
Судије и тужиоци у септембру су примијетили да се број застарјелих предмета у сарајевском суду повећава. Али и да се свих 137 предмета који су отишли у застару односи на прекршаје у саобраћају.
Само за годину дана број прекршаја који је суду стигао од полиције повећао се за скоро пет пута. То се десило након што су на обилазници око Сарајева и ауто-путу постављене камере за биљежење брзине.
Број прекршаја се са око 3.500 повећао на скоро 16.000.
Такав обим прекршаја у сарајевској полицији нису могли на вријеме послати возачима чак и када су запослили додатне особе, па су неки возачи обавјештења добијали тек након двије године иако имају рок од годину дана да пошаљу обавјештење, а након двије године наступа апсолутна застара.
"Детектор" је имао увид у неколико налога према којима је прекршај почињен 2023, а до грађана су стигли тек ове године.
“Свака застара је пораз система”, каже бивши дисциплински тужилац и правни стручњак Арбен Муртезић.
На сједници Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) одржаној у септембру ове године у Одјељењу за правосудну аналитику и извјештавање су примијетили повећање предмета који одлазе у застару у Општинском суду у Сарајеву. Свих 137 предмета у којима је дошло до застаре у овом суду се односи на предмете прекршаја у саобраћају.
Овај суд, како је појашњено, образложио је разлоге повећања ових предмета и казао, између осталог, да је забиљежено како прекршајни налози Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС) буду поднесени на судско одлучивање кад је већ наступила застарјелост покретања прекршајног поступка.
Општински суд у Сарајеву је објаснио "Детектору" како је стављањем у функцију камера на Ауто-путу А1, Сарајево – Зеница, дошло до великог броја прекршаја због прекорачења дозвољене брзине.
Додали су да о повећаном приливу предмета најбоље говори податак да је овај суд током 2023. године од Јединице за саобраћај кантоналне полиције запримио 3.508 предмета, док су у 2024. запримљена чак 15.843 предмета, четири и по пута више, а који се углавном односе на прекршајне налоге издате возачима због прекорачења брзине на ауто-путу.
“Захтјеве за судско одлучивање по прекршајним налозима овај суд понекад заприми само неколико мјесеци или чак неколико дана прије наступања апсолутне застаре”, кажу из сарајевског Општинског суда.
Такође додају да у великом броју случајева након подношења захтјева за судско одлучивање, а због рокова застаре који су прописани законом, Суд нема довољно времена за предузимање процесних радњи на окончању прекршајног поступка, због чега се доноси рјешење о обустави поступка због наступања апсолутне застаре прекршајног гоњења починиоца.
“Већини возача због ових прекршаја је издат већи број прекршајних налога, ради чега су доведени у ситуацију да на суд предају више прекршајних налога за које траже спајање предмета, а што суд додатно оптерећује те отежава судијама рјешавање ових предмета”, објаснили су из суда.
Из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево објашњавају да прекршаје обрађују хронолошки с бројем људи које имају.
Они тврде да све раде у законским роковима.
Према Закону о прекршајима БиХ, прекршајно гоњење не може се предузети када од извршења прекршаја протекне једна година од дана када је прекршај извршен за прекршаје за које је прописана новчана казна у износу до 3.000 марака, те када протекну двије године од дана када је прекршај извршен за прекршаје за које је прописана новчана казна у износу већем од 3.000 марака.
Из полиције кажу за "Детектор" како је велики број прекршаја које су забиљежили стационарним уређајима током 2023. године, знатно оптеретио капацитете Управе, што је утицало и на повећање броја прекршајних предмета који се воде пред Општинским судом у Сарајеву.
Наводе и да је уочено знатно смањење броја прекршаја који су евидентирани у 2024. у односу на оне из 2023. године, те да се очекује скраћење периода обраде прекршаја и издавања прекршајних налога.
Управа полиције тврди да им се не дешавају ситуације да се грађанима издаје прекршајни налог када је већ наступила застара.
Додају да након што је прекршајни налог уручен окривљеном, не постоји могућност да се њему поново шаље.
“Дешавају се ситуације када се издати прекршајни налог не може уручити окривљеној особи путем поште, због различитих разлога као што су: непознат на адреси, одселио, обавијештен – није подигао и слично, и такви се налози враћају надлежној организационој јединици”, кажу из Управе.
Појашњавају да када се у оваквим случајевима окривљеној особи накнадно уручује прекршајни налог, на доставници се уписује датум уручења и тај се податак уноси у базу података.
“Наглашавамо да се не ради о издавању прекршајног налога након наступања застаре, већ о уручењу уредно издатог прекршајног налога који раније није био уручен окривљеној особи”, наводе из Управе полиције.
Муртезић објашњава да се прекршајни поступак не може ни покренути ни водити након протека одређеног времена у зависности од висине казне. Иако није изричито речено, сматра Муртезић, нема сумње да се о томе води рачуна по службеној дужности, а не по приговору странке, што обавезује и полицију и суд.
“Поставља се питање правичности, али и трошења ресурса”, каже Муртезић и додаје да “вјероватно се ради само о хронолошком раду по аутоматизму, али ово је сигурно питање о којем треба расправљати”.
Сарајевски адвокат Сенад Пизовић сматра да нема субјективне ни објективне одговорности Суда у овим случајевима.
“Упознат сам да нема довољно људства, јер ради се о стотинама, хиљадама, десетинама хиљада возила која прекораче брзину и треба сад то све обрадити, и познато ми је да тик пред истек застаре то МУП достави, те прекршајне налоге, лицима”, каже он и додаје да до застаре не дође док је предмет у МУП-у.
Пизовић сматра да грађани углавном знају за институте застаре, те да кад поднесу захтјев на судско одлучивање, он иде судији који заказује рочиште за усмени претрес, без којег се не може одлучивати.
“Како је Суд претрпан, све и да закаже у року од 30 дана, опет ће се пробити тај неки застарни рок, тако да мислим да више одговорности има, али сматрам да је она објективна, од стране полицијских службеника”, каже он и додаје како је то мукотрпан посао и да полицијски службеници не могу “повадити све те податке и на вријеме послати да би се избјегао тај застарни рок”.
Муртезић сматра како је бројност предмета у Општинском суду у Сарајеву аномалија и да би их тешко обрадили и већи системи.
“Ноторно је да бројни предмети долазе пред суд пред сами истек рока или након истека. Немам поуздане податке, али вјерујем да све судије на прекршајном одјељењу раде далеко изнад предвиђене норме, а тешко је рећи колико би нека реорганизација у Суду помогла а да не угрози рад на другим одјељењима”, додаје он.
За рјешавање проблема било би потребно да се подаци обрађују у року до два мјесеца од када камера забиљежи прекршај, сматра Пизовић.
“А да би то могло бити могуће, морају се посебна радна мјеста за то оформити. Ја знам по свакој полицијској станици два до три човјека то раде, даноноћно. Очито је то мало с обзиром на количину прекршаја”, каже он.
Муртезић сматра како треба размислити о могућности аутоматског спајања предмета јер, између осталог, постоји огроман број људи који само на једном мјесту имају забиљежено неколико десетина прекорачења брзине, а што су све, према садашњем систему, барем иницијално, посебни предмети.
“Тако и једно нерегистровано возило које се само један дан дуже вози може ‘формирати’ десетак предмета”, наводи Муртезић.
Из сарајевског Општинског суда су за "Детектор" потврдили да ће ускоро направити састанке на којим ће говорити о начинима рјешења проблема застаре.
