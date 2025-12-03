Данас је дан особа са инвалидитетом: Из УН-а поручују - запошљавање мора бити заједнички приоритет институција БиХ

Извор:
СРНА
03.12.2025
13:49
Из Канцеларије УН у БиХ наводе да 8,33 одсто становништва у БиХ живи са неким обликом инвалидитета и истичу да инклузивно запошљавање и достојанствен рад овог дијела популације мора бити заједнички приоритет јавних институција, приватног сектора и цивилног друштва.
У саопштењу, поводом Међународног дана лица с инвалидитетом, позива се на пуно поштивање права лица из ове категорије и примјену инклузивних политика широм БиХ.
Овогодишња тема "Унапређење укључености лица с инвалидитетом ради постизања друштвеног напретка" наглашава значај изградње инклузивних друштава у којима лица с инвалидитетом могу у потпуности да учествују.
У саопштењу је наведено да данас 1,3 милијарде људи широм свијета живи с инвалидитетом, док, према подацима пописа становништва из 2013. године, око 8,33 одсто становништва у БиХ живи са неким обликом инвалидитета.
Пуно и равноправно учешће лица са инвалидитетом у политичком, друштвеном, економском и културном животу није само обавеза у области људских права, него и основа праведног друштва.
УН је позивају послодавце, посебно у приватном сектору, да прошире прилике, усвоје инклузивну праксу запошљавања и задржавања радника, те инвестирају у приступачна радна окружења.
Поручено је, такође, да су ојачана партнерства с организацијама лица с инвалидитетом, партиципативни приступи и континуирани мултисекторски дијалог кључни за то да провођење Циљева одрживог развоја буде инклузивно и у складу с правима лица с инвалидитетом.
УН позивају све институције, пружаоце услуга и актере из заједница да препознају и адресирају интерсекционалну дискриминацију коју доживљавају особе с инвалидитетом – посебно жене, дјеца, Роми и ЛГБТ лица.
"Дискриминација ограничава приступ образовању, здравственој заштити, запошљавању, јавним услугама, као и учешћу у културном животу и рекреативним активностима, те повећава искљученост и ризик од насиља. Инклузија није питање милостиње, већ обавеза – као и паметан, одржив развој", наводи се у саопштењу.
УН наглашава да је адекватна финансијска подршка породицама с дјецом кључна за превенцију сиромаштва, ширење квалитетних услуга у заједници и смањење институционализације особа с инвалидитетом.
Посебну пажњу треба посветити спречавању дискриминације и насиља над дјецом с инвалидитетом, укључујући увођење снажних антидискриминацијских политика, приступачних жалбених механизама и отпорних система заштите дјеце.
