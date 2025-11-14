Logo
Large banner

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Извор:

СРНА

14.11.2025

22:59

Коментари:

0
Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Трећи комитет Генералне скупштине УН усвоји је, на приједлог Русије, резолуцију којом се осуђују инциденти који укључују глорификацију нацизма и позива на мјере за спречавање ревизије историје, укључујући исход Другог свјетског рата.

ТАСС јавља да је за документ гласало 114 земаља, 52 против, док је 12 било суздржано.

Против резолуције гласале су Мађарска, Канада, Словачка, САД, Украјина и Јапан, док су међу присталицама Азербејџан, Алжир, Јерменија, Бјелорусија, Бразил, Израел, Кина, Куба и Србија.

У документу се поздрављају напори за очување историјске истине и позива на мјере за спречавање порицања злочина против човјечности и ревизије историје, укључујући исход Другог свјетског рата.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

Резолуција оштро осуђује употребу образовних материјала и реторике који промовишу расизам, дискриминацију, мржњу и насиље на основу етничке припадности, расе, религије или увјерења

Назив резолуције је "Борба против глорификације нацизма, неонацизма и друге пракске која доприноси подстицању савремених облика расизма, расне дискриминације, ксенофобије и сродне нетолеранције".

Подијели:

Тагови:

rezolucija

neonacisti

Уједињене нације

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Свијет

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

1 ч

0
Болан пораз Партизана у Француској

Кошарка

Болан пораз Партизана у Француској

1 ч

0
Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

Свијет

Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

1 ч

0
Мраз зима минус лист

Занимљивости

Да ли знате шта је "зимско смирење"?

1 ч

0

Више из рубрике

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Свијет

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

1 ч

0
Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

Свијет

Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

1 ч

0
Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Свијет

Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

2 ч

0
Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра

Свијет

Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

23

19

"Нема легитимитета, а ни консензуса": Како ћемо доћи до главног преговарача?

22

59

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

22

44

Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

22

20

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner