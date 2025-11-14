Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Извор:
Трећи комитет Генералне скупштине УН усвоји је, на приједлог Русије, резолуцију којом се осуђују инциденти који укључују глорификацију нацизма и позива на мјере за спречавање ревизије историје, укључујући исход Другог свјетског рата.
ТАСС јавља да је за документ гласало 114 земаља, 52 против, док је 12 било суздржано.
Против резолуције гласале су Мађарска, Канада, Словачка, САД, Украјина и Јапан, док су међу присталицама Азербејџан, Алжир, Јерменија, Бјелорусија, Бразил, Израел, Кина, Куба и Србија.
У документу се поздрављају напори за очување историјске истине и позива на мјере за спречавање порицања злочина против човјечности и ревизије историје, укључујући исход Другог свјетског рата.
Резолуција оштро осуђује употребу образовних материјала и реторике који промовишу расизам, дискриминацију, мржњу и насиље на основу етничке припадности, расе, религије или увјерења
Назив резолуције је "Борба против глорификације нацизма, неонацизма и друге пракске која доприноси подстицању савремених облика расизма, расне дискриминације, ксенофобије и сродне нетолеранције".
