Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

Извор:

СРНА

14.11.2025

22:44

Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је вечерас Зворничане да на изборима 23. новембра гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана чија су мирноћа, знање и досљедност годинама штитили Српску док су други бјежали, глумили и клечали пред Кристијаном Шмитом.

"То је човјек који зна право, који зна државу и како се брани оно што је наше", поручио је Додик.

Он је навео да ће ће који буду гласали против Синише Карана гласати за Шмита.

"Сви који гласају за Синишу Карана гласају за Милорада Додика и политике које смо водили", поручио је предсједник СНСД-а на предизборном скупу СНСД-а.

Додик је нагласио да жели да сва насеља и бошњачка и српска и хрватска буду једнако сретна, сигурна и мирна.

"Без обзира на пропаганду која долази из Сарајева, ми желимо да омогућимо да сваки Бошњак живи слободно у Републици Српско. Поносан сам на сваког Бошњака који се идентификује са слободом коју пружа Република Српска као институционални, политички и територијални оквир", рекао је Додик.

Каран је истакао да је избор једноставан, јер народ жели да бира своје представнике, а не да дође неко са стране и укине му суверену вољу.

"Само народ може да бира и смјењује своје представнике", рекао је Каран и нагласио да је слобода најскупља ријеч у историји човјечанства и највреднија за сваког појединца и народ.

Он је нагласио да само онај народ који има државу може да сачува своју слободу.

"Српска је оквир те слободе који више никада неће дозволити погром над српским народом", рекао је Каран.

Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да побједа Карана на изборима доноси наставак стабилности Републике Српске.

Лидер Демократског народног савеза Ненад Нешић поручио је да се побједом Синише Карана наставља борба за одбрану Републике Српске коју води Додик.

Предсједник Градског одбора СНСД-а Зворник Зоран Стевановић рекао је да глас за Карана глас за очување имовине Републике Српске.

