Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

03.12.2025

11:45

Фото: Pixabay

Хрватски Државни инспекторат обавијестио је потрошаче о опозиву једне месне прерађевине због утврђеног присуства опасне бактерије.

Опозива се “месни производ презвушт, односно шваргла 500-600г, ЛОТ П-25/812, употребљени до 16. 1. 2026”, због утврђене бактерије Листериа моноцyтогенес. Произвођач је ‘Група Пресечки’ месница, трговина, угоститељство и превоз из Крапине, наводе из Инспектората.

Месо

Економија

Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

Како медији преносе, то је четврти случај открића опасне бактерије у прехрамбеним производима ове године у Хрватској. Подсјећају да је почетком новембра Листериа откривена у производу Пикок деликатес кувана шунка 200 г, која се продавала у Лидлу.

суво месо

Савјети

Кључ је у правилном сољењу: Како припремити свињско месо за сушење?

Лани је откривено чак 11 случајева заразе, наводи Даница.хр.

Бактерија Листериа моноцyтогенес је опасна јер може изазвати инфекцију централног нервног система. Зараза може довести до парализе можданих живаца и удова, менингитиса, енцефалитиса, али и смрти. Лијечи се специфичним антибиотицима.

