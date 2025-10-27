Logo

Ана Ивановић се након развода вратила у Београд

Извор:

Телеграф

27.10.2025

16:03

Коментари:

0
Ана Ивановић се након развода вратила у Београд
Фото: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Тенисерка Ана Ивановић дошла је у српску престоницу, што је одушевило многе, јер је посљедњих година нисмо често виђали у Београду.

Ана се огласила на Инстаграму и открила да је веома срећна због повратка кући.

Прослављена тенисерка позирала је у аутомобилу, дотјерана од главе до пете. Ана је понијела елегантно одјело, крем блузу и све упарила са златним накитом.

ana ivanovic bastijan svajnstajger

Сцена

Ана и Бастијан се први пут састали послије развода: Овако је прошао сусрет

На фотографији је имала широк осмијех и није крила задовољство.

Тако сам узбуђена због дана у Београду - написала је Ана Ивановић.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Ана Ивановић

razvod

teniserka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

Регион

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

1 ч

0
Цвијановић: Овај период обиљежила криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Шмита

Република Српска

Цвијановић: Овај период обиљежила криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Шмита

1 ч

1
"Штадтбилд" је ријеч изговорена 14. октобра - промијениће Њемачку

Свијет

"Штадтбилд" је ријеч изговорена 14. октобра - промијениће Њемачку

1 ч

0
Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

Економија

Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

1 ч

0

Више из рубрике

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

Сцена

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

3 ч

0
Саша Ковачевић је "на превару" одвео Зорану у Грчку: Испливали сви детаљи просидбе

Сцена

Саша Ковачевић је "на превару" одвео Зорану у Грчку: Испливали сви детаљи просидбе

3 ч

0
Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

Сцена

Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

4 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић јавно реаговала на невјероватан потез Златана Ибрахимовића

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

17

13

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

17

08

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

17

01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

16

54

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner