Ана Ивановић се након развода вратила у Београд

Извор:
Телеграф
27.10.2025
16:03
Коментари:0
Тенисерка Ана Ивановић дошла је у српску престоницу, што је одушевило многе, јер је посљедњих година нисмо често виђали у Београду.
Ана се огласила на Инстаграму и открила да је веома срећна због повратка кући.
Прослављена тенисерка позирала је у аутомобилу, дотјерана од главе до пете. Ана је понијела елегантно одјело, крем блузу и све упарила са златним накитом.
Сцена
На фотографији је имала широк осмијех и није крила задовољство.
Тако сам узбуђена због дана у Београду - написала је Ана Ивановић.
(телеграф)
