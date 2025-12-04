Logo
Селак: Орден новомученика бихаћко-петровачких је завјет и обавеза за будући рад

Извор:

АТВ

04.12.2025

14:10

Коментари:

2
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак одликован је једним од највиших признања Епархије бихаћко-петровачке, орденом новомученика бихаћко-петровачких, који му је уручио Његово Преосвештенство епископ Сергије у манастиру Рмањ, на празник Ваведења Пресвете Богородице.

Селак је истакао да ово одликовање представља неизмјерну част, али и велику обавезу.

„Дубоко сам почаствован благословом и повјерењем Његовог Преосвештенства епископа Сергија. Дужност сваког православног Србина је да, у складу са својим могућностима, помогне обнову светиња и повратак људи на вјековна огњишта“, навео је Селак.

Горан Селак и владика Сергије
Горан Селак и владика Сергије

Он је додао да одликовање доживљава као завјет за будући рад.

“Наставићу још снажније да подржавам нашу цркву, наш народ и све напоре усмјерене на очување нашег духовног и националног идентитета“, поручио је Селак.

Епархија бихаћко-петровачка додијелила је одликовање за, како је наведено у повељи, „показану љубав према Српској Православној Цркви и помоћ у обнови светиња и бриге према нашем народу у многострадалној Крајини“.

