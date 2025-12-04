Logo
Митровић: Донесене три уредбе о подстицајима за средња и мала предузећа

АТВ

04.12.2025

13:37

0
Фото: АТВ

На сједници Владе Српске, Министарство привреде и предузетништва донијело је три уредбе које се односе на подручје малих и средњих предузећа: уредба о додјели подстицаја за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа, одредба о додјели подстицаја за промоције малих и средњих предузећа и уредба о подстицајима за унапређење предузетничке инфраструктуре, рекао је министар привреде и предузетништва Војин Митровић.

''Поред тога једна од битних тачака је и стратегија развоја предузетништва РС за период 2026-2032. , информација о утрошку средстава за директна улагања за 2024. годину, као и информација о реализацији подстицаја за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа. Уредбе су донијете јер је почетком године донесен Закон о измјенама и допунама закона о развоју малих и средњих предузећа'', казао је Митровић.

Vojin Mitrović

sjednica Vlade

Коментари (0)
