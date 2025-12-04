Додик: Трајно и системски путем закона ријешити позицију бораца у Републици Српској

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је Борачкој организацији Републике Српске за позив да присуствује данашњој сједници Предсједништва БОРС-а и да га радује што ће бити утврђено на који начин ће се ријешити позиција бораца у Српској.
"Радује ме што ће бити разговора о предложеним рјешењима и што ће бити утврђено на који начин ће се трајно и системски путем закона ријешити позиција бораца у Републици Српској",навео је Додик у објави на Иксу.
У Бањалуци ће данас бити одржана ванредна сједница Предсједништва БОРС-а на којој ће се разматрати измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.
Најављено је да ће сједници присуствовати и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
