Додик: Трајно и системски путем закона ријешити позицију бораца у Републици Српској

Извор:

АТВ

04.12.2025

12:10

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је Борачкој организацији Републике Српске за позив да присуствује данашњој сједници Предсједништва БОРС-а и да га радује што ће бити утврђено на који начин ће се ријешити позиција бораца у Српској.

"Радује ме што ће бити разговора о предложеним рјешењима и што ће бити утврђено на који начин ће се трајно и системски путем закона ријешити позиција бораца у Републици Српској",навео је Додик у објави на Иксу.

У Бањалуци ће данас бити одржана ванредна сједница Предсједништва БОРС-а на којој ће се разматрати измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

Најављено је да ће сједници присуствовати и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Милорад Додик

Република Српска

