Logo
Large banner

Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

Аутор:

Стеван Лулић

04.12.2025

15:58

Коментари:

0
Мирослав Бојић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је да је на консултацијама у Влади Српске о новом буџету било ријечи о капиталним инвестицијама у локалним заједницама, али и другим питањима важним за грађане.

"Договорили смо прије свега, када је у питању Закон о противпожарној заштити да ту урадимо одређену прерасподјелу средстава. До сад смо имали намјенска средства која смо могли да користимо искључиво само за потребе, да кажем, улагања у професионална ватрогасна друштва, а са неким нашим приједлогом да та средства ако имамо у вишку можемо усмјерити за друге потребе, попут набавке санитетског возила или јачања полицијске станице кроз набавку друге опреме", рекао је Бојић, након састанка премијера Саве Минића са представницима Савеза општина и градова.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу дјетета у Требињу

Он је нагласио да је било ријечи и о измјенама, односно већој контроли када је у питању Закон о социјалној заштити.

"Гдје имамо одређене проблеме, поготово када је у питању туђа њега и помоћ. Сматрамо да се мора мало озбиљније урадити ревизија свих тих предмета. И ту смо дошли до одређених приједлога које ће кандидовати Министарство здравља и социјалне заштите", истиче Бојић.

Он је нагласио и да је Савез затражио да се покушају изнаћи средства када су у питању капиталне инвестиције према свим локалним заједницама.

снијег пахуље

Друштво

У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

"Да пробамо обезбиједити један буџет који може бити развојни и који ће донијети улагања и у путну инфраструктуру, електро мрежу, водоводну инфраструктуру и све остало што је битно грађанима у свакодневном функционисању", рекао је Бојић.

Подијели:

Тагови:

Miroslav Bojić

Влада Републике Српске

budžet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

Србија

Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

1 ч

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

1 ч

0
Kupus

Хроника

Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

1 ч

0
Федерика Могерини поднијела оставку

Свијет

Федерика Могерини поднијела оставку

1 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Немамо намјеру да излазимо у сусрет било каквим захтјевима супротним интересима Српске

Република Српска

Цвијановић: Немамо намјеру да излазимо у сусрет било каквим захтјевима супротним интересима Српске

2 ч

1
У Модричи обиљежене 33 године од егзодуса Срба из Гостовића, Љесковице и Бистрице

Република Српска

У Модричи обиљежене 33 године од егзодуса Срба из Гостовића, Љесковице и Бистрице

2 ч

0
Селак: Орден новомученика бихаћко-петровачких је завјет и обавеза за будући рад

Република Српска

Селак: Орден новомученика бихаћко-петровачких је завјет и обавеза за будући рад

2 ч

2
Митровић: Донесене три уредбе о подстицајима за средња и мала предузећа

Република Српска

Митровић: Донесене три уредбе о подстицајима за средња и мала предузећа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner