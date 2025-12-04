Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
15:58
Коментари:0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је да је на консултацијама у Влади Српске о новом буџету било ријечи о капиталним инвестицијама у локалним заједницама, али и другим питањима важним за грађане.
"Договорили смо прије свега, када је у питању Закон о противпожарној заштити да ту урадимо одређену прерасподјелу средстава. До сад смо имали намјенска средства која смо могли да користимо искључиво само за потребе, да кажем, улагања у професионална ватрогасна друштва, а са неким нашим приједлогом да та средства ако имамо у вишку можемо усмјерити за друге потребе, попут набавке санитетског возила или јачања полицијске станице кроз набавку друге опреме", рекао је Бојић, након састанка премијера Саве Минића са представницима Савеза општина и градова.
Он је нагласио да је било ријечи и о измјенама, односно већој контроли када је у питању Закон о социјалној заштити.
"Гдје имамо одређене проблеме, поготово када је у питању туђа њега и помоћ. Сматрамо да се мора мало озбиљније урадити ревизија свих тих предмета. И ту смо дошли до одређених приједлога које ће кандидовати Министарство здравља и социјалне заштите", истиче Бојић.
Он је нагласио и да је Савез затражио да се покушају изнаћи средства када су у питању капиталне инвестиције према свим локалним заједницама.
"Да пробамо обезбиједити један буџет који може бити развојни и који ће донијети улагања и у путну инфраструктуру, електро мрежу, водоводну инфраструктуру и све остало што је битно грађанима у свакодневном функционисању", рекао је Бојић.
