Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

У Звечану је испред просторија у којима се раније налазило ЈСКП "Стандард" уклоњена биста Богдана Раденковића, једног од најистакнутијих политичко-културних радника међу Србима у некадашњој Османској царевини.
Изабрани градоначелник општине Звечан Драгиша Миловић изјавио је да не зна ко је донио одлуку да биста Богдана Раденковића буде уклоњена и истакао да је то још једна у низу провокација и неразуман потез одлазећег нелегитимног градоначелника Звечана.
- Не знам чија је одлука да се она уклони, да ли одлазећег општинског руководства, које три године девастира општину Звечан. По мени је ово још једна провокација, неразуман потез - рекао је Миловић, преноси ТВ Мост.
Истакао је да грађани треба да остану мирни јер ће, како је навео, бити још провокација.
- Оно шта је најбитније и најважније, да ће сутра у општини Звечан легално и легитимни представници наших грађана преузети општину. И надам се да ћемо сви заједно, јер Звечан је наша заједничка кућа, вратити Звечану онај сјај који он и заслужује. Дакле, сутра ћемо сазнати да ли је ово одлазеће руководство, које три године готово ништа није урадило у Звечану, нелегално донијело овакву одлуку - навео је Миловић.
Вајар Ненад Раденковић Јеро који је израдио бисту, истакао је да је уклањање бисте Богдана Раденковића антицивилизацијски чин и да ће скупштинском одлуком ова биста бити враћена тамо гдје је и била.
- Једног од највећих интелектуалаца са ових простора, који је говорио седам језика, који је био представник Срба у Цариграду, који је био кандидат за владику, не можемо једноставно тако једностраним потезима уклонити и избрисати један битан дио српске историје не само овог простора, него и, иначе, српског народа у суштини. Уколико биста не буде враћена у одређено вријеме, вратићемо је ми скупштинском одлуком - нагласио је Раденковић.
Указао је да Богдан Раденковић у свом раду никада није имао никакву активност која је била уперена против албанског народа.
